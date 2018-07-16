بررسی مشکلات کلانشهرها در حوزه حمل و نقل و ترافیک

به گزارش خبرگزاری مهر، کمال مرادی مدیر دبیرخانه مجمع شهرداری های کلانشهرهای ایران با اعلام این خبر گفت : نحوه پیگیری حقوق قانونی شهرداریها در بخش حمل و نقل از دولت و سازمان برنامه و بودجه، هماهنگی بین کلانشهرها برای مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه، هماهنگی و ایجاد وحدت رویه پیرامون اجرای طرح ترافیک از جمله مواردی است که در این نشست مطرح و تصمیم گیری می شود.

مرادی تصریح کرد: تعیین هیات رئیسه، تنظیم جدول برنامه زمان بندی کمیسیون، تعیین کمیته های زیر مجموعه کمیسیون و پیش بینی دستور جلسات از دیگر موارد مد نظر در این نشست خواهد بود که مورد بحث و گفتگو قرار می گیرد.

وی شرکت فعال در تهیه ی آیین نامه و دستورالعمل هایی که سازمان شهرداری ها و وزارت کشور مسئولیت تهیه آن را داشتند و حضور فعال در تعیین سهم شهرداری ها از منابع عمومی بودجه کشور برای احداث و بهره برداری قطار شهری، توسعه ناوگان اتوبوسرانی و احداث مرکز معاینه فنی خودرو، شرکت فعال در وصول سهم شهرداری ها از بودجه ی عمومی کشور و ارتباط با سازمان برنامه و بودجه، دهیاری و وزارت خانه ها و پلیس راهور را از دیگر نتایج نشست های قبلی معاونین حمل و نقل و ترافیک شهرداری های کلانشهرها برشمرد.

مرادی در ادامه به مشکلات شهرداری کلانشهرها اشاره کرد و افزود: در حال حاضربه دلیل عدم پرداخت سهم دولت، پروژه های حمل و نقل عمومی با کندی حرکت می کند و شهرداری ها در زمینه ی نوسازی ناوگان اتوبوسرانی و تامین تجهیزات قطار شهری با مشکل مواجه هستند از سوی دیگر جرایم راهنمایی و رانندگی مطابق قانون به شهرداری ها پرداخت نمی شود که در این زمینه نیاز به همکاری و پیگیری شهرداری کلانشهرها برای اصلاح این قانون داریم.

مرادی با اشاره به رویکرد جدید دبیرخانه در فعال سازی کمیسیون ها، در خصوص لزوم برپایی این نشست خاطر نشان کرد: در این جلسات علاوه بر اینکه معاونین حمل و نقل و ترافیک تجربیات خود را در این حوزه به یکدیگر منتقل می کنند بازدید های مشترکی از ایستگاهها و قطارهای درون شهری (مترو)، اتوبوسرانی و سامانه های هوشمند برگزار می شود.