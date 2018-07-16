شورای اسلامی شهر نیازمند خردجمعی و مشارکت عموم مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، سیده مهدیه قافله باشی یکشنبه شب در جشن بزرگ میلاد حضرت معصومه (ع) و روز دختر که با مشارکت کمیته بانوان شورای اسلامی شهر و فرهنگسرا شهید رجایی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین در بوستان بانوان «نرگس» برگزار شد، اظهار کرد: شهروندان بعنوان ناظر و چشم بینا شورای شهر می توانند شورای پنجم را در ساختن شهری شاداب و پویا همراهی کنند.

وی افزود: شورای شهر قزوین نیاز دارد تا شهروندان به عنوان چشم بینا و گوش شنوای آنان کمبودها و مشکلات شهر را نظیر کمبود فضاهای فرهنگی و ورزشی، بوستان های شهر، فضاهای ناامن مکان های عمومی و ... به اطلاع اعضای شورای شهر قزوین برسانند.

قافله باشی اضافه کرد:اعضای شورای اسلامی شهر قزوین یکشنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سه منطقه شهرداری پاسخگوی نظرات، پیشنهادات و مشکلات شهروندان می شوند، همچنین شهروندان می توانند از طریق راه های ارتباطی در فضای مجازی نیز پیگیر مسائل و نیازهای خود باشند.

وی از شهروندان به ویژه بانوان خواست با بیان پیشنهادات و نقطه نظرات خود در خصوص اداره بهتر شهر؛ شورای شهر پنجم را در بازپیرایی شهر همراهی کنند.

توسعه کمی و کیفی فضاهای ورزشی یکی از رویکرد های مهم شورای شهر پنجم است

سیده منیره قوامی، عضو شورای اسلامی شهر قزوین گفت:توسعه کمی و کیفی فضاهای ورزشی یکی از رویکرد های مهم شورای شهر پنجم است.

وی افزود:ایجاد نشاط اجتماعی و تبدیل قزوین به شهری شاداب از دیگر اولویت های شورای شهر پنجم است که در این راستا برنامه های خوبی توسط مدیریت شهری تا پایان سال پیش بینی شده است.

قوامی، افزایش تعداد بوستان های بانوان برای زنان شهر قزوین را امر ضروری دانست و گفت:طراحی بوستان بانوان در جنوب شهر قزوین تمام شده و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود تا زنان جنوب شهر مجبور نباشند برای استفاده از بوستان بانوان مسافت طولانی را طی کنند.

