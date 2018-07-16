به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح دوشنبه در دیدار با جمعی از کارگزاران حج تمتع با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه معصومه(س) دارای شخصیتی ویژه بودند و جایگاهی خاص داشتند.

وی با بیان اینکه خدمت به حجاج یکی از توفیقات الهی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد:‌ خدمت به حجاج با نیت خالص که خداوند رحمان به انسان داده، عین عبادت است و این توفیق نصیب کارگزاران حج شده است.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه همه اعمال و خدمات کارگزاران حج باید بر اساس اخلاص و برای جلب رضای خداوند باشد، اضافه کرد: خداوند شرایط خدمت به حجاج را بر حسب اقتضای معنویت شخص، به کارگزاران حج عطا کرده است.

وی بیان کرد: برای کارگزاران حج و تیم‌های پزشکی، فرهنگی، پشتیبانی و رسانه‌ای از زمانی که خدمات حج را در ایران آغاز می‌کنند و دامنه انجام این خدمات در سرزمین وحی ادامه خواهد داشت، عبادت محسوب می‌شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه حجاج به عنوان مهمان خانه خدا هستند و باید حریم مهمان خانه خدا حفظ و حرمت آن‌ها نگه داشته شود، افزود: حفظ وحدت حجاج شیعه و اهل سنت، انضباط در برنامه‌های سفر حج و تکریم و تعظیم حجاج کاروان ضروری است.

وی خواستار مراقبت ویژه برای شرایط بهداشتی و پزشکی کاروان‌ها در این فصل گرم سال شد و ادامه داد: باید مراقبت کرد تا حجاج به بیماری‌های عمومی در فضای کشور عربستان سعودی گرفتار نشوند.

نماینده مقام معظم رهبری دراستان بوشهر از حج به عنوان یکی از برنامه‌های اساسی اسلام برای برائت از مشرکین نام برد و گفت: اعمال حج، معاد مجسم و بدین جهت است که معنویت حج سرمایه حیات جاودانه است.