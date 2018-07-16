به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات نیچه در روزهای ۱۹ و ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۹ در پاریس، فرانسه برگزار می‌شود.

محور موضوعات کنفرانس شامل رابطه نیچه با سنت فلسفه زندگی، رابطه نیچه با تفکر «زندگی» از ارسطو تا هایدگر، نیچه و اراده به قدرت، تفکر پیچیدگی در فیزیک جدید و زیست شناسی جدید، اخلاق زندگی، هنجار، کمالگرایی و...، خودآزمایی، تحول در خود و تلاش، سقراط و منابع مدرن، زیبایی شناسی وجود و تحقق خود، نیچه و عقل، نیچه و غیرعقلانی، نیچه، روشنگری و عاشقانه و نیچه و عاشقانه می شود.

علاقمندان به موضوعات فوق می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/۲۰۱۹/۰۹/paris/ICNS?step=۲ ارسال نمایند.

مهلت ارسال آثار ۱۹ مارس ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/۲۰۱۹/۰۹/paris/ICNS مراجعه گردد.