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۲۵ دی ۱۳۸۵، ۱۲:۰۴

نقش سازمانهای دینی بریتانیا در تأمین رفاه اجتماعی ارتقاء می یابد

وزیر اشتغال و اصلاحات رفاهی بریتانیا خواستار پر رنگ شدن نقش گروههای دینی این کشور شد تا دسترسی مردم به خدمات رفاهی بریتانیا تضمین شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کریسشن تودی، جیم مورفی وزیر اشتغال و اصلاحات رفاهی بریتانیا گفت : نقش سازمانهای دینی در ارائه رفاه طی سالهای آینده از اهمیت رو به رشدی برخوردار خواهد شد.

مورفی اعلام کرد که قصد دارد در آینده نزدیک یک همایش ملی برگزار کند که طی آن سازمانهای دین مختلف از سراسر کشور گردهم جمع شده و به بررسی این امر بپردازند که چگونه می توانند در آینده در رفاه مردم نقش داشته باشند و دولت چه اقدامی برای حمایت از پیشنهادات آنها می تواند انجام دهد.

وی افزود : می خواهم نقش گروههای دینی در خدمات رفاهی بریتانیا را ارتقاء دهم و اگر به نحو موفقیت آمیزی با مشکلاتی چون فقر، بیکاری طولانی مدت و همچنین نیازمندی مبارزه کنیم در آن هنگام خواهیم توانست از دسترسی مردم به رفاه دولتی اطمینان یابیم.

این دولت وزیر بریتانیا اعلام کرد : اعتقاد دارم سازمانها و گروههای دینی می توانند ارتباط با جوامع و افرادی را میسر کنند که در ابتدا نسبت به سهیم شدن در برنامه های دولتی بی علاقه یا نامطمئن هستند.

کد مطلب 434816

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