قرآن کریم در جامعه اسلامی احیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی صبح دوشنبه در مراسم افتتاحیه چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در ساری با عنوان اینکه قرآن بطون و معانی و مفاهییم زیادی دارد گفت: برنامه ها و اهداف هدایتی و معارف قرآن کریم بسیار ارزنده و گرانقدر است.

وی با بیان اینکه ما به اندازه فهم خود از قرآن استنباط داریم افزود: قرآن کلام وحی به شمار می رود و کتاب الهی را کامل نمی توان شناخت و درک کرد و باید این کتاب الهی را سرلوحه زندگی خود قرار دهیم.

وی با بیان اینکه اگر قرآن در متن زندگی قرار می گرفت شاهد مشکلات کنونی جامعه نبودیم تصریح کرد: کنارگذاشتن قرآن از زندگی سبب شد تا نتوانیم از دریای بیکران معرفت الهی بهره گیری کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران به ایجاد نحله ها و فرقه های متعدد در جهان اسلام اشاره کرد و گفت: افراط و تفریط سبب شد تا باید و شاید به قرآن کریم پرداخته نشود و ریشه مشکلات در این مسائل است.

آیت الله طبرسی، با عنوان اینکه قرآن کریم در جامعه اسلامی ایران احیا و زنده شده است گفت: در کشور مفسران، حفاظ و قاریان زیادی فعالیت دارند و این مسئله در سایه و برکت انقلاب اسلامی است.

وی با تاکید بر احیای فرهنگ قرآنی افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی در مسابقات بین المللی و جهانی، ایران اسلامی حرف اول را می زند.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تقدیر از خادمان فرهنگ قرآنی اظهار داشت: قرآن و کلام وحی دل و جان را جلا می دهد و باید قدردان این فرهنگ باشیم.

وی با تاکید براینکه باید در سایه قرآن زندگی کنیم و عمل قرآنی داشته باشیم گفت: نباید استفاده تشریفاتی از قران کریم داشته باشیم زیرا کتاب منسجم و واحدی برای تعلیم و تربیت است و مشکل جامعه اسلامی این است که تولی و تبری را درک نکرده است.