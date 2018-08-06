پیچیدگی کتاب قانون باعث شده هر کس به نوعی آن را شرح دهد

«نجفقلی حبیبی» پژوهشگر فلسفه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر به انتشار کتاب جدیدش با عنوان «شرح مشکلات کتاب القانون اثر فخر رازی» اشاره کرد و گفت: شرح مشکلات کتاب القانون، اثر فخر رازی اخیرا از سوی کتابخانه مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. همان طور که می‌دانید، قانون ابن سینا یک مرجع علمی برای همه اندیشمندان و علما در ایران و خارج از کشور بوده است. فخر رازی بر بخشی از کتاب اول قانون شرح نوشته است و در آن یک سلسله ایرادهایی بر ابن سینا گرفته و خود کوشش کرده که به آنها پاسخ دهد. این بحث و گفتگوهای فخررازی با سابقه‌ای که داشته، وقتی شرح اشارات ابن سینا راهم نوشت، قیل و قال هایی راه انداخت و بعد از او همه کسانی که آمدند به نوعی به فخر رازی پرداختند که جواب او را بدهند و بگویند نظرات او درست است یا غلط.

عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران افزود: قانون هم همین نقش را در جهان اسلام پیدا کرده است و گرچه شرح آن کم است، چون کتاب قانون خود ۴ یا ۵ کتاب است و بخش اول آن کلیات است، این شرح فقط برای بخش کوچکی از کلیات نوشته شده است. با وجود این چون فخررازی این بخش را نقد می کند و وارد بحث با ابن سینا می شود برای علمایی که با ابن سینا به نوعی سروکار داشته‌اند، جنجال ایجاد کرده است.

حبیبی با با بیان اینکه، بعدها هر کس ده ها شرح بر قانون نوشته است، ادامه داد: این شرح ها همه به نوعی به فخررازی پرداخته‌اند. اهمیت این کتاب هم در این است، یعنی خودش انگیزه ایجاد کرده برای علمای بعدی که به این مساله بپردازند و به او جواب دهند و او را تایید یا رد کنند که حرف های جدیدتری در این خصوص بزنند. این امر یک جدال علمی را به وجود آورده که این مهمترین تأثیری است که شرح قانون فخررازی در بخش قانون ابن سینا به وجود آورده است.

وی افزود: کتاب قانون خطی بود و من توفیق پیدا کردم با همین نسخه‌ها و نسخه ای که از سوریه به ایران آورده بودم، آن را قابل استفاده برای خوانندگان کنم. امیدوارم این کتاب بتواند تغییر و تحولی را ایجاد و باب جدیدی را باز کند تا بتوانیم به بقیه شرح های قانون هم بپردازیم. چون قانون کتابی است که در حوزه طب خیلی در دنیا تاثیرگذار بوده و در منطقه جهان اسلام هم علما به آن بسیار پرداخته اند و چون کتاب پیچیده ای بوده، هرکسی به نوعی آن را شرح داده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: من سعی کردم بخش هایی از کتاب های مهمی را که در شرح قانون نوشته شده را آماده کنم. یکی از مهم ترین شرح های قانون، «تحفه سعدیه» است که قطب الدین شیرازی آن را نوشته و این کتاب، بحث های زیادی از نجوم و ریاضیات و... دارد و دانشجویان با توجه به راه اندازی دوباره طب سنتی در ایران، احتیاج دارند که آن را بخوانند. بنابراین سعی می‌کنم این شرح قطب الدین را خلاصه و عبارت‌هایی را که در شرح عبارت های قانون است را جمع آوری و منظم کنم تا دانشجویان بتوانند از آن استفاده کنند. بخش اول این شرح آماده شده که امیدوارم توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به زودی منتشر شود. خلاصه شرح قطب الدین شیرازی در ۳ یا ۴ جلد کتاب منتشر خواهد شد که امیدوارم تا پایان سال، این کار به اتمام برسد.