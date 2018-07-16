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۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۴

هندبال قهرمانی جوانان آسیا - عمان؛

ایران هند را گلباران کرد/ گام محکم هندبالیست های جوان در آسیا

ایران هند را گلباران کرد/ گام محکم هندبالیست های جوان در آسیا

تیم هندبال جوانان ایران در اولین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا با اختلاف ۳۱ گل تیم هند را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شانزدهمین دوره رقابتهای هندبال قهرمانی جوانان آسیا از امروز دوشنبه ۲۵ تیرماه در عمان آغاز شده که تیم ایران در گروه چهارم با تیم های عمان، هند و یمن هم گروه است. شاگردان مهدی رهبری در اولین مسابقه خود در این دیدارها موفق شدند امروز تیم هند را با نتیجه ۴۸ بر ۱۷ و با اختلاف ۳۱ گل مغلوب کنند.

تیم ایران در ادامه این رقابتها، فردا سه شنبه ۲۶ تیر ماه به مصاف تیم یمن خواهد رفت و در آخرین دیدار مرحله گروهی روز چهارشنبه با عمان میزبان مسابقات روبرو خواهد شد.

گروه بندی این رقابتها به این ترتیب است:

گروه A :  کره جنوبی، ژاپن، چین، لبنان

گروه B: قطر، عربستان، فلسطین، سوریه

گروه C: عربستان، بحرین، ازبکستان، چین تایپه

گروه  D: ایران، عمان، هند، یمن

مسابقات هندبال قهرمانی جوانان آسیا در بخش پسران از ۲۵ تیرماه الی هشتم مردادماه در عمان برگزار می شود. این رقابتها جنبه انتخابی رقابتهای قهرمانی جوانان جهان در اسپانیا در سال ۲۰۱۹ را دارد. سه تیم اول این مسابقات جواز حضور در این دیدارها را بدست خواهند آورد.

کد مطلب 4348363

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