به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، هادی حق شناس با اشاره به اینکه ایام نوروز فشرده‌ترین دوره زمانی سفرهای مردمی در کشور است، اظهار کرد: این سفرها شامل سفرهای جاده ای، هوایی، دریایی و ریلی است و سازمان بنادر و دریانوردی نیز عملکرد قابل توجهی را از ۲۵ اسفندماه سال گذشته تا ۱۴ فروردین ماه سال جاری در حوزه گردشگری و سفر دریایی در بنادر ایران داشت.

وی ادامه داد: با شروع فصل تابستان که مجددا سفرهای مردمی آغاز می‌شود همه امکانات در بنادر و ترمینال‌های مسافری به کار گرفته خواهد شد تا بهترین شرایط برای مسافران و گردشگران دریایی فراهم شود.

معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه مردم بسیار علاقمند هستند از جزایر زیبای خلیج فارس دیدن کنند، گفت: با توجه به آماده شدن سفارش ساخت شناورهای مسافری، ظرفیت حمل‌ونقل مسافری دریایی افزایش پیدا می‌کند و در طول تابستان تعداد سفرهای دریایی افزایش خواهد یافت و در عین حال سازمان بنادر و دریانوردی به بحث ایمنی سفرهای دریایی توجه ویژه خواهد داشت تا افرادی که مسافر جزایر کشور هستند با خاطره خوش بازگردند.

وی ادامه داد: به دنبال این هستیم که خط بین‌المللی مسافری دریایی و تردد بین جزایر و سرزمین اصلی را در تابستان افزایش دهیم و در طول تابستان سفرهای دریایی از بندر باهنر و جزیره کیش به بندر شارجه را خواهیم داشت و اگر بتوانیم تعداد سفرهای دریایی را از بندر باهنر و جزیره قشم به بندر خصب عمان افزایش می‌دهیم.

حق شناس در ارتباط با گردشگری دریایی در تابستان، بیان کرد: سفر دریایی جابجایی از نقطه ای به نقطه دیگر است اما در گردشگری دریایی پس از حرکت از نقطه اولیه مجددا به همان نقطه باز می‌گردیم، سفرهای دریایی بیشتر در شمال کشور معنا و مفهوم پیدا می کند، اما این بدان مفهوم نیست که این مقوله در جنوب کشور وجود ندارد. مدت زمانی فصل تابستان از نوروز بیشتر است و پیش بینی می‌شود میزان گردشگری دریایی در این برهه زمانی افزایش یابد.