شعبه اقماری تامین اجتماعی در بیرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی صبح دوشنبه در مراسم افتتاح این شعبه اظهارکرد: در شهر بیرجند به ۵۶ هزار نفر از بیمه شدگان خدمات ارائه می شود.

مجید درویشی با بیان اینکه خدمات بیمه ای به جمعیتی بالغ بر ۱۳۰ هزار نفر (با احتساب افراد تبعی تحت پوشش) توسط دو شعبه در بیرجند انجام می شود، گفت: یکی از این شعبه ها از سال ۱۳۶۰ فعالیت داشته و شعبه دوم را در سال ۹۲ به بهره برداری رساندیم.

وی ادامه داد: بر طبق نیاز سنجی های انجام شده و با توجه به بافت شهری که عده زیادی از جمعیت کارگری استان در منطقه شمال شهر بیرجند زندگی می کردند و برای گرفتن خدمات باید مسافت طولانی را به منطقه سجادشهر می پیمودند، با موافقت مدیرعامل سازمان شعبه اقماری تامین اجتماعی در منطقه شمال شهر راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه راه اندازی درمانگاه تامین اجتماعی در منطقه شمال شهر نیز به تصویب رسیده است و در مرحله تملک زمین هستیم، گفت: در نظر داریم در کنار این درمانگاه ساختمان اداری برای ارائه بهتر و مطلوب تر خدمات بیمه ای را نیز راه اندازی کنیم.

وی بیان داشت: تمامی خدمات بیمه ای که در شعب اصلی تامین اجتماعی ارائه می شود در شعبه اقماری قابل ارائه است.

درویشی در خصوص الکترونیکی شدن پرونده های بیمه شدگان نیز گفت: این طرح به طور کامل در شعب استان به جز شعبه یک بیرجند اجرا شده است.