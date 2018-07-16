افتتاح ساختمان اداره تبلیغات اسلامی ساوجبلاغ در هفته دولت

ابوالقاسم پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوجبلاغ در هفته دولت خبر داد و اظهار کرد: این ساختمان با مساحت ۲ هزار و ۸۲۸ مترمربع و اعتباری بالغ‌بر ۸۹۲ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی استان البرز ساخته‌شده است.

وی در ادامه بابیان اینکه زیربنای ساختمان تبلیغات اسلامی شهرستان ساوجبلاغ هزار و ۱۷۰ متر است، افزود: این ساختمان دارای ۱۸ اتاق و یک سالن آمفی‌تئاتر با ظرفیت ۲۵۰ نفر است که متأسفانه به دلیل کمبود منابع مالی، سالن آمفی‌تئاتر این ساختمان نیمه‌کاره مانده است.

فرماندار ساوجبلاغ با اشاره به بازدید معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور از عملیات اجرایی ساختمان اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان در سال گذشته، خاطرنشان کرد: طی این بازدید بنا شد که برای بهره‌برداری از ساختمان اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ساوجبلاغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار تخصیص داده شود که ۵۰۰ میلیون تومان از آن را قرار بود سازمان تبلیغات اسلامی کشور به این ساختمان اختصاص دهد اما این اعتبار محقق نشد.

پالیزگیر بابیان اینکه در صورت تخصیص اعتباری که معاون سازمان تبلیغات اسلامی کشور قول آن را داده بود، سالن آمفی‌تئاتر این ساختمان را تکمیل می‌شود، تصریح کرد: ساختمان تبلیغات اسلامی شهرستان ساوجبلاغ بااعتبار ۸۹۲ میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی استان البرز ساخته‌شده است.