به گزارش خبرنگار مهر، مهشید موقر در نشست خبری در مورد فرزندخواندگی افزود: در سال گذشته از میان ۵۰۱ کودکی که واگذار شدند ۱۵۸ فرزند پیگیری درمان داشتند و یک مورد نیز سندرم دان بودند و در مجموع ۱۰ درصد از کودکان دارای شرایط خاص هستند.

وی در مورد اینکه آیا کودکی پس از فرزندخواندگی به بهزیستی بر می گردد، گفت: برای تعداد کمی از کودکان این اتفاق می افتد که دلیل آن نیز ین است که برخی از اینها بیماری ژنتیکی دارند که پس از ۸ یا ۹ سال بیماری آنها مشخص می‌شود و یا در برخی از موارد نیز مشکلات روانشناسی میان کودک و خانواده اتفاق می افتد که باعث برگشت به بهزیستی می شوند. در سال ۹۶ فقط دو مورد برگشتی داشتیم.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران با اشاره به اینکه بخشی از هزینه های درمان فرزند بیمار توسط بهزیستی پرداخت می‌شود، گفت: در شناسنامه فرزندان یک کد درج می‌شود که عنوان شده برحسب دستور غذایی صورت گرفته است که متاسفانه این موضوع چالش بسیاری از خانواده هاست و قرار است در جلسه ای با سازمان ثبت احوال و قوه قضائیه به این مشکلات رسیدگی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر ۳ هزار و ۲۰۰ خانواده متقاضی فرزندخواندگی در سامانه ثبت نام کرده اند گفت: متقاضیان می توانند در سامانه فرزندخواندگی ثبت نام کنند.

موقر گفت: از ابتدای سال ۹۷ تاکنون ۲۱۶ نفر در مراکز زیر ۶ سال در شیرخوارگاهها پذیرش شده اند که به طور میانگین روزانه ۳ تا ۵ کودک بدسرپرست و بی سرپرست به بهزیستی واگذار می‌شود.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران گفت:۷۳ درصد کودکان کار و خیابان اتباع بیگانه هستند و ۸۰ درصد نیز کارت هویت ندارند.