  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ آذر ۱۳۸۲، ۱۶:۴۹

نامه زنان فلسطيني در خصوص اوضاع وخيم اسراي زن به صليب سرخ

نامه زنان فلسطيني در خصوص اوضاع وخيم اسراي زن به صليب سرخ

انجمن زنان فلسطيني نامه اي را در خصوص اوضاع رقت بار اسراي زن به صليب سرخ تحويل دادند

به گزارش خبرگزاري مهر ، مركز اطلاع رساني فلسطين از جنين گزارش داد ، هياتي متشكل از اعضاي انجمن زنان فلسطيني در استان نابلس به نمايندگي از كميته اسراي زن با "ديكا دولتش" رئيس دفتر صليب سرخ ديدار و نامه اي را در خصوص اسراي زن فلسطيني در بند اسراييل به وي تحويل دادند.

گفتني است كه در اين نامه اوضاع اسفبار، نحوه آزار و اذيت اسيران، برخورد وحشيانه مامورانصهيونيست زندان با اين اسرا و اوضاع رقت بار بهداشتي و محروميت دانشجوايان اسير از ادامه تحصيل تشريح شده است.
انجمن مذكور با تحويل اين نامه از مسئولان صليب سرخ خواستند تا با اين اسيران ملاقات كنند و اوضاع بهداشتي آنان را مورد بررسي دقيق قرار داده و به پزشكان اجازه دهند تا در اين زندان حضور يابند و اسراي بيمار را مورد معاينه قرار دهند زيرا شماري از اسيران به بيماري مختلف از جمله سرطان، زخم معده، ناراحتي هاي عصبي و كمر درد مبتلا هستند. آنان همچنين از مسئولان صليب سرخ خواستند ضمن تامين تسهيلات و امكانات رفاهي وسايل كمك آموزشي و درسي در اختيار دانش آموختگان قرار دهند تا آنان بتوانند تحصيلات خود را به پايان برسانند.
از سوي ديگررئيس دفتر صليب سرخ قول داد كه تا براي كاهش مشكلات و گرفتاري هاي اين اسرا اقدامات لازم را به عمل آورد و قرار است كه مسئولاني از صليب سرخ  با اين اسراي فلسطيني ملاقات كنند.

 

کد مطلب 43487

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها