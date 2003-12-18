نامه زنان فلسطيني در خصوص اوضاع وخيم اسراي زن به صليب سرخ

به گزارش خبرگزاري مهر ، مركز اطلاع رساني فلسطين از جنين گزارش داد ، هياتي متشكل از اعضاي انجمن زنان فلسطيني در استان نابلس به نمايندگي از كميته اسراي زن با "ديكا دولتش" رئيس دفتر صليب سرخ ديدار و نامه اي را در خصوص اسراي زن فلسطيني در بند اسراييل به وي تحويل دادند.



گفتني است كه در اين نامه اوضاع اسفبار، نحوه آزار و اذيت اسيران، برخورد وحشيانه مامورانصهيونيست زندان با اين اسرا و اوضاع رقت بار بهداشتي و محروميت دانشجوايان اسير از ادامه تحصيل تشريح شده است.

انجمن مذكور با تحويل اين نامه از مسئولان صليب سرخ خواستند تا با اين اسيران ملاقات كنند و اوضاع بهداشتي آنان را مورد بررسي دقيق قرار داده و به پزشكان اجازه دهند تا در اين زندان حضور يابند و اسراي بيمار را مورد معاينه قرار دهند زيرا شماري از اسيران به بيماري مختلف از جمله سرطان، زخم معده، ناراحتي هاي عصبي و كمر درد مبتلا هستند. آنان همچنين از مسئولان صليب سرخ خواستند ضمن تامين تسهيلات و امكانات رفاهي وسايل كمك آموزشي و درسي در اختيار دانش آموختگان قرار دهند تا آنان بتوانند تحصيلات خود را به پايان برسانند.

از سوي ديگررئيس دفتر صليب سرخ قول داد كه تا براي كاهش مشكلات و گرفتاري هاي اين اسرا اقدامات لازم را به عمل آورد و قرار است كه مسئولاني از صليب سرخ با اين اسراي فلسطيني ملاقات كنند.