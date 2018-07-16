مرند رتبه برتر امنیتی آذربایجان شرقی را کسب کرد

محمد حسین علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب مرند به علت تحقق ۱۰۰ درصدی برنامه های ابلاغی قوه قضاییه در شهرستان مرند از سوی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس حفاظت قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان و نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی تقدیر شد.

وی افزود: شهرستان مرند برابر برآورد سال های ۹۵ و ۹۶، رتبه برتر امنیتی استان آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داد.

علیپور با اشاره به دلایل این موفقیت عنوان کرد: تعامل سازنده با حفظ حداکثری استقلال قوا از جمله دلایل این توفیق بوده ضمن آنکه نباید از نظر دور داشت توفیقات شهرستان در کسب این رتبه در سایه وجود دغدغه ‌هایی چون قرار گرفتن در مسیرشاهرگ اروپا وآسیا، عبور کاروان های سازماندهی شده کالاهای قاچاق از شرق به مرکز کشور، وجود بزرگ ترین پهنه ترانزیتی و ضرورت اشراف اطلاعاتی بر آن و بسیاری مسائل دیگر بود.

دادستان عمومی مرند در بخش دیگری با اشاره به اینکه پیش بینی و پیشگیری و مداخله کنترلی در فرآیند وقوع بزه در دسترس ترین و به نسبت موثرترین تدابیر مدنظر است، اظهار داشت: آموزش عمومی و فرهنگ سازی در امر کاهش وقوع بزه سرقت یا نزاع یا تصادفات و همچنین اقدامات ایجابی، اثر شگرفی دارد.

وی ادامه داد: دادستانی مرند در قالب ۱۰ کارگروه، امر پیشگیری مداخله محور را در سطح شهرستان پیگیری می کند و نگاه مقایسه ای به عملکرد این کارگروه ها مفید فایده خواهد بود.