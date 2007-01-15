بیانیه یک گروه ضد جنگ در آمریکا : قطعنامه شورای امنیت علیه ایران نقض آشکار "ان.پی.تی" است / آمریکا با همه چیز در ایران مخالف است

به گزارش خبرگزاری مهر، " کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا " (AIFC) در تارنمای خود ازهمه دوستداران صلح درجهان خواسته است درقبال سیاست تهاجمی آمریکا علیه حاکمیت ملی ایران ایستادگی کنند. این کمیته همچنین در بیانیه ای خواستار لغو قطعنامه 1737 شده که چندی پیش از سوی شورای امنیت با حمایت آمریکا علیه مردم ایران به تصویب رسید.

در ادامه این گروه با برشمردن مواد قطعنامه تصویبی علیه ایران به اظهارات "نیکلاس برنز" معاون وزیر امور خارجه آمریکا برای برخوردهای بیشتر در خارج از شورای امنیت با ایران، اشاره و چنین استنباط می کند که آمریکا اختلافات خود را با ایران فراتر ازبرنامه های هسته ای می داند. برنزعلاوه بر برنامه های هسته ای، دفاع ایران از فلسطین وحزب الله لبنان و به ادعای وی دخالت ایران در عراق و مسائل داخلی را از دیگر موارد اختلافی آمریکا با ایران ذکر کرده است.

درادامه این بیانیه آمده است : سؤال این است که آیا چیزی درایران وجود دارد که آمریکا با آن مخالف نباشد؟. براین باوریم که پاسخ منفی است. همچنین بیانیه مذکوربه تلاش ها و حمایت های مالی آمریکا برای تغییر نظام سیاسی در ایران اشاره می کند و می نویسد : این اقدامات می تواند سبب بی ثباتی بیشتر در حوزه سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی ایران شود.

از سوی دیگرکمیته دوستی ایران و آمریکا می نویسد : شکی در این نیست که در هر منازعه اتمی باید آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد عمل شود، اما آمریکا وانگلیس سعی کردند تا شورای امنیت را جایگزین آژانس کنند به این دلیل که آنها می توانند در شورای امنیت اکثریت را با خود همراه کنند.

کمیته دوستی ایرانیان مقیم آمریکا می افزاید: درکمیته باورقلبی ما براین است که ایران به دلایلی غیراز مسائل هسته ای همانطور که برنز اعتراف کرد مورد توجه آمریکا قرار گرفته و بی انصافانه ایران را متهم به نقض ان پ تی می کند. در اصل، قطعنامه 1737 یک نقض آشکار و وقیحانه ان پی تی است که ایران یکی از امضاءکنندگان و از سال 1970 از اعضای آن و کاملاً به مقررات آن متعهد بوده است.

در رابطه با هدف اعتماد سازی به نوشته این کمیته؛ ایران فعالیت های غنی سازی و بازفراوری خود را برای مدت 15 ماه به حال تعلیق درآورد و با سه کشور فرانسه، انگلیس، و آلمان برای نزدیک به 3 سال به گفتگو پرداخت و از همه اینها گذشته ایران حسن نیت نشان داد و و ماهها گفتگو کرد. اتحادیه اروپا نه تنها هیچ راه حلی ارائه نداد که بتواند به این ایران این اطمینان را بدهد تا سوخت هسته ای خود را(بر اساس بندهای ان پی تی) تولید کند؛ بلکه در پشت صحنه با آمریکا همکاری کرد و ایران را متهم به تلاش برای ساخت تسلیحات هسته ای کرد.

به گزارش "مهر" در ادامه بیانیه کمیته مذکور به موارد زیر اشاره شده است :

1) در حالی که ایران به مدت 37 سال به ان پی تی متعهد بوده است؛ انتظار دارد تا حقوق مسلم و مشروع آن برای تحقیقات و توسعه یک صنعت هسته ای - همانطور که در بند 4 پیمان آمده است - برای استفاده صلح آمیز به رسمیت شناخته شود .

2) آژانس مرتباً اعلام کرده است که ایران هیچ انحرافی در مواد هسته ای برای مقاصدی غیر از مقاصد صلح آمیزصورت نداده و تنها برای انرژی هسته ای مسالمت آمیز بوده است. بنا برتحقیقات سیمورهرش روزنامه نگار (نیویورکر) نیز سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) هیچ شاهدی مبنی براینکه ایران درکنار برنامه های صلح آمیز خود که وجود آن را به آژانس اعلام کرده، هیچگونه برنامه های سری هسته ای ندارد، تایید می شود.

هیچ طرفی جز اسرائیل که سابق جنگ با تمام همسایگان خود دارد و داراری تسلیحات هسته ای است برنامه های هسته ای ایران را در خاورمیانه تهدیدی برای صلح جهانی نمی داند

3) برای نشان دادن ایران به عنوان تهدیدی برای صلح و امنیت در خاورمیانه ، قاره اروپا و یا آمریکا یک سفسطه محض منتشر و پراکنده شده است؛ به خاطر اینکه بر خلاف تاریخ آمیخته با جنگ کشورهایی نظیر آمریکا، انگلیس، آلمان، ژاین ، فرانسه، روسیه و ایتالیا ، کشور ایران در 240 سال گذشته حتی اقدام یک جنگ هم علیه کشوری بر روی زمین نکرده و هیچکدام از این کشورها نمی توانند ادعا کنند که ایران دست به جنگ زده است. تاکید و اصرار برای ترسیم ایران به عنوان یک عضواز"محور شیطانی"و به عنوان تهدیدی برای صلح و آرامش در خاورمیانه باید جنایتها ، قتل و کشتار ها و تخریب ها در عراق، افغانستان و لبنان و فلسطین باید نادیده گرفته شود.

4) سیاست ضد ایرانی آمریکا در حوزه خارجی و ریشه های عمیق آن نشات گرفته از تکثیر سلاح های هسته ای از سوی ایران ندارد، بلکه این امر ریشه در عطش دیوانه وار آمریکا برای کنترل حضوردر ایران و سرازیر شدن ملموس نفت و گاز به سوی غرب است همانطور که آمریکا و اروپا آرزو دارند تا به ذخایر نفت عراق مسلط شوند.

5) منشا دیگر سیاست ضد ایرانی آمریکا و انگلیس مخالفت قدرتمندانه ایران با حضور نیروهای ائتلاف در منطقه است و این می تواند به عنوان حلقه ارتباطی گمشده بین جنگ عراق و سیاست ضد ایرانی آمریکا باشد. سخت نیست تا این مسئله درک شود که فریاد آمریکا و انگلیس درباره "خطر " ایران و اتهام آنها مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی عراق یک پوشش دیگر برای طرح های آنها برای ماندن در کشور جنگ زده عراق می باشد تا بتوانند تسلط خود را بر منابع نفت و گاز این کشور عملی سازند.

چرا آژانس هیچ درخواستی برای دریافت اجازه ورود به انبارهای انباشت تسلیحات هسته ای اسرائیل نکرده و شورای امنیت هیچ قطعنامه ای علیه اسرائیل صادر ننمده است

6) ارزش دارد تا بدانیم که هیچ دولتی در خاورمیانه به استثنای اسرائیل برنامه های هسته ای صلح آمیز ایران را برای امنیت ملی خود تهدید تلقی نمی کند و این نیز باید اضافه شود که تنها بازیگری در خاورمیانه که به بیش از 200 کلاهک اتمی مسلح می باشد -همانطور که ایهود اولمرت نخست وزیر آن که ماهیت صهیونیستی دارد اعلام کرد- اسرائیل است. همین رژیم در کل تاریخ کوتاه ایجاد خودش با تمام کشورهای همسایه درگیر جنگ بوده است.

7) ایران به طور مرتب تمام تاسیسات هسته ای خود را تحت پادمانهای آژانس قرار داده است؛ بعلاوه ان پی تی را پذیرفته و آن را برای مدت 2 سال بطور کامل اعمال کرده و آمادگی خود را برای توسعه و تمدید اعمال آن اعلام داشته است.

8) ایران به بازرسان آژانس 2 هزار نفر روز اجازه بازرسی از تمام تاسیسات هسته ای مربوط و حتی غیر مربوط را داده است.

9) سوال این است که چرا آژانس هیچ درخواستی برای دریافت اجازه ورود به انبارهای انباشت تسلیحات هسته ای اسرائیل نکرده و شورای امنیت هیچ قطعنامه ای علیه اسرائیل صادر ننموده است؟ ظاهراً قوانین و مقررات سازمان ملل متحد تنها برای کشورهای معینی است.

10) بنابراین این اغراق نیست که گفته شود که آمریکا و انگلیس تهدید جدی برای صلح امنیت و پیشرفت در ایران و تمام منطقه خاورمیانه هستند. تهدید حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس شامل تمام کشتی های جنگی ، ناوشکن ها اسکادران 2 علامتی روشن از طرح های تهدید و خشونت آمریکاست.

در پایان این بیانیه، کمیته ضمن محکوم کردن دستگیری دیپلمات های ایرانی در عراق از سوی آمریکا و تمام اشکال زور بر زندگی ایرانیان در آمریکا، از افراد و سازمانهای وطن پرست ایرانی درخواست می کند تا به جنبش ضد جنگ بپیوندند و مخالفت خود را با تهاجم آمریکا ، اشغال و تخریب مردم و محیط زیست خلیج فارس و خاورمیانه اعلام کنند.