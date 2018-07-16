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۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۸:۲۳

داعش مسئولیت انفجار انتحاری کابل را برعهده گرفت

داعش مسئولیت انفجار انتحاری کابل را برعهده گرفت

گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله انتحاری اخیر کابل، در نزدیکی وزارت توسعه روستائی را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی آر تی، گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت انفجار انتحاری روز گذشته در در نزدیکی وزارت توسعه روستائی در کابل، پایتخت افغانستان را برعهده گرفت.

در بیانیه گروه تروریستی داعش گفته شده است که عامل انتحاری هنگام خروج کارمندان وزارت توسعه روستایی جلیقه انفجاری خود را منفجر کرده است.

روز گذشته حشمت الله استانکزی مشاور مطبوعاتی پلیس کابل در مصاحبه با بی‌بی‌سی اعلام کرد  که در انفجار تروریستی در نزدیکی وزارت توسعه روستائی افغانستان دست کم ۱۰ نفر کشته و بیش از ۱۵ فرد دیگر هم زخمی شده‌اند، اما حال تی آر تی به نقل از یک منبع ناشناس گفته است انفجار روز گذشته کابل نزدیک به ۶۰ کشته و زخمی برجای گذاشته که در میان قربانیان دو شهروند فرانسوی نیز دیده می‌شوند. گفته شده است که بیشتر قربانیان از کارمندان وزارت توسعه روستایی بوده‌اند.

پیش از انفجار روز گذشته، سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده بود که آمار تلفات غیرنظامیان در افغانستان در نیمه نخست سال میلادی جاری ۲۲ درصد افزایش یافته است.

افزایش شمار قربانیان غیرنظامی در افغانستان در شرایطی است که تعداد نظامیان خارجی در این کشور براساس استراتژی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزایش قابل توجهی داشته است. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل افزایش ناامنی‌ها و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان طی سال میلادی جاری به شمار می‌رود.

کد مطلب 4348810

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