ارائه خدمات پزشکی از راه دور در مرکز اورژانس حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، ناصر سرگلزایی اظهار کرد: طرح ارائه خدمات پزشکی از راه دور به بیماران موسوم به «تله مدیسین» در مرکز فوریتهای پزشکی صحن هدایت بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) برای نخستین مرتبه اجرا شد.
وی با بیان اینکه طرح تله مدیسین با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور در حال انجام است، ابراز کرد: در روز نخست انجام این طرح، پزشکان مستقر در مرکز اورژانس صحن هدایت بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) با متخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی گناباد به صورت ویدئو کنفرانس ارتباط برقرار کرده و با این متخصص به مشاوره پرداختند.
سرگلزایی با تأکید بر اینکه ارائه خدمات پزشکی از راه دور همزمان با دهه کرامت در مرکز اورژانس صحن هدایت آغاز شد، افزود: پزشکان حاضر در این مرکز اورژانس از این پس میتوانند با بهرهگیری از این تکنولوژی و بدون محدودیت مکانی با متخصصان قلب، داخلی، اطفال، اعصاب و زنان، در اقصی نقاط کشور مشورت کنند.
وی تصریح کرد: راهاندازی طرح پزشکی از راه دور در شرایط بحرانی و حساس به پزشکان مستقر در این مرکز کمک میکند با متخصصان کشور ارتباط برقرار کرده و پس از دریافت مشاورههای تخصصی از یک یا چند پزشک مجرب، تصمیم درمانی درست و به موقعی را اتخاذ کنند.
مدیر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با اشاره به همکاری بخش فناوری اطلاعات این مؤسسه در راهاندازی سیستم تله مدیسین در مرکز اورژانس صحن هدایت حرم مطهر رضوی گفت: سال گذشته نیز چنین برنامهای به صورت آزمایشی در راستای ارائه خدمات تخصصی پزشکی به روستاهای محروم خراسان رضوی در دارالشفاء امام(ع) انجام شد.
