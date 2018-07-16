صنعتگران نمونه منطقه آزاد اروند تجلیل شدند

به گزارش خبرگار مهر، عصر امروز سومین همایش تجلیل از صنعتگران نمونه منطقه آزاد اروند در آمفی تئاتر اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی خرمشهر با تجلیل از ۲۱ صنعتگر نمونه، ۹ خادم این حوزه و ۱۵ صنعتگر بخش های صنعتی و فناوری کشاورزی و شیلاتی این منطقه به کار خود پایان داد.

معاون سرمایه گذاری و رونق کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند با بیان اینکه منطقه آزاد اروند توانسته است در بخش افزایش تولید و صادرات تولیدی رتبه برتر را بین تمام مناطق آزاد ایران کسب کند، اظهار کرد: صنایع فعال در منطقه ازاد اروند در سال ۹۲،۳۶ واحد بوده که این تعداد به ۱۶۶ واحد ارتقا یافته و حجم سرمایه گذاری در این منطقه نیز از ۳۷۶ میلیارد تومان در سال ۹۲ به هزار میلیارد ریال در سال ۹۶ رسیده است.

سید علی موسوی به اعطای تسهیلات کم بهره به صنعت این منطقه به عنوان راهکار حمایتی این سازمان اشاره کرد و گفت: با پیگیری های استاندار، مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، ۱۱۷ شرکت منطقه برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که از این میان ۴۵ واحد موفق به دریافت تسهیلات و بیش از ۶۰ میلیارد تومان در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر هزینه شده است که تلاش می شود در سال جاری تسهیلات بیشتری به اعطا شود.

به گزارش خبرنگار مهر سومین همایش تجلیل از صنعتگران نمونه و خادمان صنعت منطقه آزاد اروند با حضور آیت الله محسن حیدری نمانده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، ابوالفضل روغنی ها رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، حسن زاده مدیرکل صنعت معدن تجارت استان خوزستان، اسمعیل زمانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و برخی دیگر از مسئولان منطقه ای برگزار شد.

ش