  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۵ تیر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۳

در راستای متقاعد کردن آنکارا در عدم خرید اِس-۴۰۰؛

آمریکا برای فروش سامانه پاتریوت درحال رایزنی با ترکیه است

آمریکا برای فروش سامانه پاتریوت درحال رایزنی با ترکیه است

یک مقام آمریکایی اعلام کرد که این کشور برای فروش سامانه پاتریوت درحال رایزنی با ترکیه است تا آنکارا را برای عدم خرید اِس-۴۰۰ از روسیه متقاعد کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، یک مقام آمریکایی امروز دوشنبه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا در حال رایزنی با ترکیه درباره فروش سامانه دفاع موشکی «پاتریوت» است تا از این طریق آنکارا را برای عدم خرید سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» از روسیه متقاعد کند.

«کایدانو» (Kaidanow) معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی و نظامی دراین خصوص به خبرنگاران اعلام کرد که هیأتی از مقامات دولت این کشور با شرکت در نمایشگاه هوایی «فارنبورو» (Farnborough) در انگلیس در رایزنی با متحدان خود به امید افزایش داد و ستد دفاعی هستند.

بر اساس این گزارش، تصمیم به خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از سوی ترکیه موجب انتقاد اعضای ناتو شده است.

کد مطلب 4348920

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها