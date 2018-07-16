آمریکا برای فروش سامانه پاتریوت درحال رایزنی با ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، یک مقام آمریکایی امروز دوشنبه اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا در حال رایزنی با ترکیه درباره فروش سامانه دفاع موشکی «پاتریوت» است تا از این طریق آنکارا را برای عدم خرید سامانه دفاع موشکی «اس-۴۰۰» از روسیه متقاعد کند.

«کایدانو» (Kaidanow) معاون وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی و نظامی دراین خصوص به خبرنگاران اعلام کرد که هیأتی از مقامات دولت این کشور با شرکت در نمایشگاه هوایی «فارنبورو» (Farnborough) در انگلیس در رایزنی با متحدان خود به امید افزایش داد و ستد دفاعی هستند.

بر اساس این گزارش، تصمیم به خرید سامانه دفاع موشکی اس-۴۰۰ از سوی ترکیه موجب انتقاد اعضای ناتو شده است.