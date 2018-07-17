دستورالعمل ایمنی کار در فضاهای محبوس تدوین شد

علی مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تدوین« آیین نامه ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود» اظهار داشت: پیش نویس این آیین نامه برای نظرخواهی از ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

دبیر شورای عالی حفاظت فنی کشور افزود: پس از جمع آوری و بررسی نظرات دریافتی، پیش نویس« آیین نامه ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود» در شورای عالی حفاظت فنی تصویب شده و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزنامه رسمی منتشر خواهد شد.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با تاکید بر اینکه «آیین نامه ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود» پس از تصویب برای تمام کارگران، کارفرمایان و کارگاه های مشمول لازم الاجرا خواهد بود، درباره شاخص‌های این آِیین نامه گفت: طی سنوات گذشته شاهد حوادث پراکنده ناشی از کار در سطح کشور بودیم که در مخازن، قنوات و حفریات به دلیل محدودیت‌های تهویه یا موارد دیگر منجر به مصدومیت ناشی از کمبود اکسیژن می‌شد و حتی در مواردی کارگران شاغل در این فضاها جان خود را از دست می دادند؛ از این حیثت تدوین این آیین نامه یک ضرورت بود و در دستور کار قرار گرفت.

مظفری ادامه داد: ماهیت «آیین نامه ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود» بر این منوال است که در فضاهایی که این احتمال و جود دارد تا کارگران در معرض محدودیت‌های تنفسی دچار گازگرفتی ناشی از منوکسیدکربن یا هر ماده شیمیایی داخل محیط قرار گیرند ، اجرای این آیین نامه ضروری خواهد بود.

وی افزود: پیش از ورود کارگران در این فضاها در ابتدا باید فرایند شناسایی خطر صورت گیرد و مجوز ورود به این فضاها اخذ شود؛ ضمن اینکه حتما ورود به این مکان‌ها منوط به حضور «تعدادی» از کارگران است به این ترتیب که ورود فقط یک کارگر به این مکان‌ها ممنوع است.

مدیر کل بازرسی کار وزارت کار با تاکید بر اینکه بر اساس این آیین نامه کارگران باید با تجهیزات ایمنی پیش بینی شده وارد این مناطق شوند گفت: در گزارشات حوادث ناشی از کار در سال جاری و سال های گذشته مواردی گزارش شده که کارگری به دلیل ناآگاهی از ریسک‌های محتمل در این کارگاه‌ها دچار حادثه شده و فرد دیگر نیز به دنبال این کارگر وارد محیط شده و این موضوع باعث افزایش آمار حوادث در این فضاهای محبوس و بسته شده است. بنابراین با اجرای آیین‌نامه جدید، با آگاهی‌رسانی به کارفرمایان و آموزش به کارگران از بروز حادثه‌های آتی جلوگیری به عمل می آید.

وی تاکید کرد: بر اساس گزارشات سامانه پایش حوادث ناشی از کار، یکی از عوامل وقوع حوادث در کارگاه‌ها، خفگی یا گازگرفتگی ناشی از کمبود اکسیژن در فضاهای محبوس است که به همین دلیل تدوین آیین نامه «ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود » در دستور کار امسال شورای عالی حفاظت فنی قرار گرفت.