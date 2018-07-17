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۲۶ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۶

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد:

توزیع کننده چک پولهای جعلی در یاسوج دستگیر شدند

توزیع کننده چک پولهای جعلی در یاسوج دستگیر شدند

یاسوج- رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد گفت: توزیع کننده چک‌ پولهای جعلی در یاسوج دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بالش‌زر افزود: این متهمان با خرید چک‌های جعلی از جاعلین، اقدام به فروش آنان به مشتریان خود می‌کردند.

وی بیان داشت: این افراد قصد خروج از شهر یاسوج را داشتند که طی عملیاتی غافلگیرانه، در محور یاسوج به اصفهان، خودروی پژو پارس این افراد شناسایی و متوقف شد.

بالش زر تصریح کرد: در زمان دستگیری این دو فرد که سابقه دار نیز بودند، یکصد و یک چک پول جعلی یک میلیون ریالی و یکصد و ۴۴  قطعه چک پول پانصد هزار ریالی طرح قدیم و جدید از آنها کشف و ضبط شد.

وی افزود: در تحقیقات به عمل آمده از متهمان، این افراد به جرم خود اقرار کردند و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 4348999

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