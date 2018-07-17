به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد رضایی در مراسم تودیع و معارفه رئیس تبلیغات اسلامی فردوس اظهار کرد: خدمت به مردم نوعی معامله با خداوند است و رمز جاودان ماندن امام(ره) را نیز باید در همین نکته جست و جو کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه در حوزه تبلیغ باید احیاگر مکتب اهل بیت(ع) باشیم، بیان کرد: در کلام معصومین(ع) آمده که هر کس امر ما را احیاء کند رحمت خداوند شامل حال او می‌شود.

رضایی ادامه داد: اگر در هر پست و مسئولیتی هستیم به چیزی جز احیاء امر دین و کلام ائمه (ع) بیندیشیم بی‌شک خسران کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه برای حل مشکلات مردم باید شبانه روزی کار کرد، افزود: در شرایط فعلی کشور اگر چون دهه اول انقلاب جهادی، خستگی ناپذیر و فراتر از وقت و زمان قانونی کار نکنیم نمی‌توانیم به نتیجه مطلوب برسیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: علاوه بر مقابله فرهنگی دشمن که سال ها است با آن رو به رو هستیم، استکبار جنگ اقتصادی علیه ایران اسلامی به راه انداخته و در این زمینه باید با جدیت بیشتری کار کنیم.

رضایی اظهار کرد: مردم ایران در ۴۰ سال گذشته فتنه‌ها و توطئه‌های متعددی را پشت سر گذاشته‌اند و امیدواریم در عرصه جنگ اقتصادی و فرهنگی نیز با تلاش جهادی به موفقیت رسیده و از آن با سلامت عبور کنیم.

وی بیان کرد: تبلیغات اسلامی در حوزه فرهنگ بازوی توانمند انقلاب اسلامی است و همواره در مسیری که ولایت فقیه مشخص کرده حرکت می‌کنیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: وحدت و همدلی از جمله مؤلفه‌هایی است که ما را به موفقیت می‌رساند و باید به این نکته اشاره کنیم که حتی پیشرفت در عرصه فردی نیز بسته به حمایت از سوی اطرافیان دارد.

رضایی گفت: نبود وحدت و انسجام در بین مسئولان یک شهر را باید جدی گرفت و به سادگی از کنار آن عبور نکرد.

وی با اشاره به ورود تبلیغات اسلامی در حوزه آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: در برخی از آسیب ها چون موارد مخدر در همه شهرهای استان فعالیت می‌کنیم ولی بخش عمده ای از طرح کنترل آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهر بیرجند صورت می‌گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی یادآور شد: در حال حاضر ۶ پایگاه فرهنگی و اجتماعی محلات در این زمینه به صورت جدی فعالیت می‌کنند و در مدت زمان کوتاهی توانستند به نتایج بسیار خوبی برسند.