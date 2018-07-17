شناسایی بیماری آلزایمر در مراحل اولیه شکل گیری ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، یکی از مهم ترین مشکلات پیش رو برای مقابله با آلزایمر آن است که این بیماری به صورت تدریجی و مخفیانه در بدن پیشرفت می کند و شناسایی آن قبل از پیشرفت بیماری کار بسیار دشواری است.

در نتیجه زمانی که فراموشی ناشی از آلزایمر فرد مبتلا را در شرایط وخیمی قرار می دهد روش های درمانی مورد استفاده چندان موثر نبوده و نمی توانند پیشرفت بیماری را متوقف کنند. استفاده از آزمایش های خون مختلف هم تا به حال منجر به یافتن یک روش قطعی تشخیص سریع این بیماری نشده است.

پژوهشگران دانشگاه ییل با استفاده از یک روش تصویربرداری پیشرفته موسوم به PET موفق به ارزیابی کاهش توان شناخت و درک افراد از طریق اندازه گیری موثر میزان کاهش سیناپس ها یا تماس های سلول های عصبی مغز شده اند.

محققان برای اندازه گیری چگالی سیناپس های رد وبدل شده در مغز به بررسی میزان فراوانی پروتئینی موسوم به SV۲A پرداخته اند که در تمامی سیناپس های سالم وجود دارد و در صورت کاهش تعداد آنها، از میزان این پروتئین هم کاسته می شود.

دانشمندان می گویند در مراحل اولیه شکل گیری بیماری آلزایمر از میزان سیناپس های مذکور به مقدار ۴۱ درصد کاسته می شود و روند تخریب حافظه از همین جا آغاز می گردد. آنان امیدوارند تا با اعمال کنترل ها و بررسی های دقیق تر بتوانند این روش درمانی را به طور قطعی مورد استفاده قرار دهند.