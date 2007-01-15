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۲۵ دی ۱۳۸۵، ۱۳:۳۸

همگام با هفته پژوهش - 32 / پژوهشگر برگزیده جشنواره پژوهش و فناوری :

مسئولین شرایط ماندگاری نخبگان را فراهم کنند

مدیریت پژوهشی باید شرایط ماندگاری نخبگان در کشور و زمینه بروز استعدادهای آنها را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "علی کاوه" صبح امروز در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری در سالن اجلاس سران در زمینه راهکارهای لازم برای مدیریت پژوهش در کشور افزود: برنامه ریزان کلان کشور باید به این باور برسند که پژوهش اساسی ترین نقش را در پیشرفت جامعه دارد.

وی اظهار داشت: افزایش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی، مشخص شدن جایگاه علم و عالم در کشور، استقرار نظم در امور علمی، آینده نگری در رابطه با نیازهای تحقیقاتی کشور و ایجاد شرایط برای ماندگاری نخبگان راهکاری های ضروری برای مدیریت پژوهش در کشور هستند.

پژوهشگر برگزیده هفته پژوهش گفت: کنفرانس های علمی باید به صورتی هدف دار در سطح ملی برگزار شوند و امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.

کد مطلب 434919

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