مسئولین شرایط ماندگاری نخبگان را فراهم کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر "علی کاوه" صبح امروز در مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری در سالن اجلاس سران در زمینه راهکارهای لازم برای مدیریت پژوهش در کشور افزود: برنامه ریزان کلان کشور باید به این باور برسند که پژوهش اساسی ترین نقش را در پیشرفت جامعه دارد.

وی اظهار داشت: افزایش سهم تحقیقات از تولید ناخالص ملی، مشخص شدن جایگاه علم و عالم در کشور، استقرار نظم در امور علمی، آینده نگری در رابطه با نیازهای تحقیقاتی کشور و ایجاد شرایط برای ماندگاری نخبگان راهکاری های ضروری برای مدیریت پژوهش در کشور هستند.

پژوهشگر برگزیده هفته پژوهش گفت: کنفرانس های علمی باید به صورتی هدف دار در سطح ملی برگزار شوند و امکانات بیشتری در اختیار دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار گیرد.