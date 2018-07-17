ضرر ۱۰ میلیارد دلاری اروپا بدلیل قطع صادرات به ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، اشتفان شولتز در نشست هماندیشی نمایندگان خارجی مقیم ایران با فعالان تجاری که عصر دیروز با حضور وزیر امور خارجه و معاون اول رییسجمهور در تهران برگزار شد، گفت : اتحادیه اروپا خواهان باز شدن کانالهای مالی است زیرا بهدلیل قطع صادرات به ایران حدود ۱۰ میلیارد دلار متضرر شده است.
سفیر اتریش در ایران با اشاره به سفر حسن روحانی به کشورش گفت: این سفر از آن لحاظ اهمیت داشت که اولین سفر یک مقام خارجی به اتریش سه روز بعد از ریاست اتحادیه اروپا توسط این کشور بود و نکته دیگر آن که اولین سفر اروپایی رییس جمهور ایران به یک کشور غربی در دور دوم ریاست جمهوری بود.
وی ادامه داد: همانطور که ایران نشان داد استراتژی روشن بعد از خروج آمریکا از برجام دارد امروز نیز نشان داده یک سیاست مشخص در برابر اروپا و شرایطی که یکی از طرفهای برجام از این توافق خارج شده دارد.
شولتز متذکر شد: در سفر حسن روحانی به اتریش روسای جمهور دو کشور توافق کردند تمام حقوق و ارتباطات اقتصادی که تا پیش از این برقرار بود ادامه پیدا کند مشروط به اینکه ایران تمام مفاد برجام را رعایت کند. لازم است من این را بگویم که ما تحت تاثیر رهبری ایران در مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا قرار گرفتیم و شاهد بودیم ایرانیها در حال تبدیل کردن این تحریمها به یک فرصت هستند و سیستم اقتصادی خود را تقویت میکنند که این امر میتواند مدل جالبی برای فعالان اقتصادی اروپا باشد.
وی ادامه داد: ایران آماده است با تکیه بر جوانان خود سیستم اقتصادی خود را فعال کند و بتواند تعاملات خود را با اروپا به حداکثر برساند. ما هم آمادهایم تا کمک کنیم ایران فقط یک مصرفکننده نباشد بلکه تولید کننده صنعتی قوی باشد زیرا ایران زیرساختها و از همه مهمتر پویایی لازم، دانش و یادگیری را دارد.
سفیر اتریش تصریح کرد: ما باید دنبال ابزاری باشیم که بتوانیم با آنها تحریمهای یکجانبه آمریکا را کنار بگذاریم. علاوه بر اینکه اتحادیه اروپا با ابزارهای مختلف این کار را انجام خواهد داد کشورهای اروپایی نیز میتوانند با استفاده از امکانات خود همکاری دوجانبه خود را با ایران گسترش دهند.
شولتز همچنین افزود: سیستم ارزهای رمزی یکی از ظرفیتهای خوبی است که فضای خود را پیدا کرده و در حال بالا آمدن از زیر زمین است. ایران نیز باید تلاش خود را برای شناخت و ورود به دنیای دیجیتال به کار بگیرد.
وی افزود: در ارتباط با FATF و برطرف کردن موانع زمان کمی تا اکتبر باقی مانده که باید سریعتر عمل کنیم. هفته جاری یک بانک ایرانی به سیستم الکترونیکی برای همکاری وارد شده که این شرایط فرصتهایی را برای اروپا برای همکاری با ایران ایجاد میکند.
سفیر اتریش در ادامه گفت: ایران باید مورد تشویق قرار گیرد تا استانداردهای بینالمللی را اجرایی کند و بیشک تولید ملی ایران میتواند برای دو طرف برد - برد باشد به شرطیکه ممنوعیت واردات کالا بر طرف شود، مثل ممنوعیت ۱۴۰۰ قلم کالا.
رییس دورهای اتحادیه اروپا در پایان افزود: فعالان اقتصادی براین اساس کار میکنند که سیاستمداران شرایط همکاری و تفاهم لازم را ایجاد کنند
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