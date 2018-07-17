لیبی همچنان گذرگاه رسیدن به اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون آ ار د، اتحادیه اروپا در آخرین گزارش خود درباره وضعیت مهاجران اعلام کرد: شمار مهاجرانی که به کشورهای اروپایی وارد شده اند کاهش محسوسی داشته است.

در ادامه این گزارش آمده است: برغم این کاهش آماری همچنان شاهد این هستیم که لیبی به عنوان یک گذرگاه اصلی برای مهاجران به شمار می آید، به گونه ای که در ماههای اخیر حدود 28 هزار مهاجر از لیبی وارد کشورهای اروپایی شدند.

«فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اقدامات داوطلبانه لیبی برای همکاری با اتحادیه اروپا به منظور کنترل ورود مهاجران به کشورهای اروپایی اظهار داشت: اتحادیه اروپا در نظر دارد مشوق هایی را در قالب کمک های مالی در اختیار دولت لیبی قرار دهد.