سرهنگ علی جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: در پی شکایت یکی از شهروندان خانم مبنی بر اینکه فردی تصاویر شخصی و خصوصی و خانوادگی وی را در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده و باعث هتک حیثیت و مزاحمت برای وی شده است، بررسی موضوع در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدام‌های فنی و تخصصی متهم شناسایی و ضمن هماهنگی با مقام قضایی دستگیر و به پلیس فتا منتقل شد.

وی ادامه داد: در بازجویی‌های اولیه ،متهم با مشاهده مستندات، به بزه انتصابی اعتراف کرد.

جمالی اظهار کرد: متهم در ادامه تحقیقات عنوان کرد، که همسرم قبلاً خواستگار شاکی بوده و به همین دلیل به وی حسادت کردم لذا با استفاده از روابط خانوادگی و فامیلی به تصاویر خصوصی وی دسترسی پیدا کرده و با ساخت صفحه‌ای در اینستاگرام، با انگیزه تسویه حساب شخصی و هتک حیثیت اقدام به انتقام جویی کردم.

رئیس پلیس فتا ایلام تصریح کرد: به همه کاربران توصیه می‌کنیم در نگهداری عکس‌ها و اطلاعات محرمانه خود جدیت داشته و از در اختیار قرار دادن آن‌ها به دیگران حتی نزدیکان خود خودداری کرده و آن‌ها را در شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنند چرا که این امر زمینه را برای سوء استفاده‌های بعدی توسط افراد فرصت طلب ایجاد می‌کند.