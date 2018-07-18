امکانات ورزش محلات همدان آب رفت/ دهکده ورزش در ورطه فراموشی

خبرگزاری مهر-گروه استانها: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان هرساله فوتبال محلات را با تعداد قابلتوجهی از تیمها برگزار میکند اما امسال تغییر متعدد مدیریت این سازمان و ادغامی که صورت گرفت باعث شد تا تنشهای مختلفی در این سازمان به وجود آید.
اختلافها و تنشهایی که فوتبال محلات و ورزش محلات را یک پا در هوا کرد به طوری که بعد از نزدیک شدن به فصل تابستان و آغاز ورزش محلات کمیته برگزاری فوتبال محلات بر سر نحوه برگزاری فوتبال اختلافهای شدیدی با شهرداری همدان پیدا کردند.
سرپرستی قبلی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان مخالف نحوه برگزاری فوتبال و ورزش محلات بود حسن محمدی که در آن زمان سرپرستی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری همدان را به عهده داشت مخالف نحوه برگزاری فوتبال و ورزش محلات بود و عقیده داشت در این سالها فوتبال محلات خروجی برای شهر همدان نداشته و باید در ردههای پایه فوتبال و سایر رشتههای محلات برگزار شود.
همین موضوع باعث شد تا کمیته فوتبال محلات در برابر این موضوع جبهه بگیرد و مخالفت خود را اعلام کند چراکه محمدی بههیچوجه حاضر به برگزاری رده بزرگسالان نبود تا اینکه صورتجلسهای در این زمینه به امضا رسید اما این پایان ماجرا نبود.
با بیماری حسن محمدی و تغییر مدیریت سازمان که قرعه به نام سعید خوشبخت خورد محلاتیها فرصت را مناسب دیدند و دوباره پای مذاکره با سرپرست جدید نشستند تا درنهایت فوتبال محلات در رده بزرگسالان با تعداد تیم محدودتری برگزار شود که با شرایط فعلی بعید به نظر میرسد که حداقل تا اواسط تابستان فوتبال محلات و سایر رشتهها آغاز شود.
محدودیت زیرساختها و نداشتن زمین خاکی در سطح شهر
اما مشکل بعدی فوتبال محلات محدودیت زیرساختها و نداشتن زمین خاکی در سطح شهر است چراکه امروزه با گسترش شهر و بالا رفتن قیمت زمین مالکان این زمینها به فکر فروش ملک خود افتادهاند بهنوعی که بیشتر زمینهای خاکی شهر از بین رفتهاند و تنها زمینهایی که باقیمانده همچون زمین خاکی چیتسازیان نیز در حال به فروش رسیدن است کمااینکه زمین حصار مطهری با بیش از نیمقرن سابقه توسط بنیاد مسکن خریداریشده است.
هرچند ساخت دهکده ورزش محلات و اختصاص چندین هکتار زمین در راه رباط شورین به این موضوع؛ امیدهایی را دل محلاتیها ایجاد کرده اما آنچه مسلم است اینکه بعد از گذشت یک سال هیچگونه امکانات اولیه نظیر رختکن، سرویس بهداشتی و سایر موارد نهتنها برای این دهکده ساخته نشد بلکه این دهکده امروز کاملاً فراموششده است.
همچنین امسال گویا فوتبالیست هایی که در این مسابقات شرکت می کنند باید هزینه بیمه ورزشی را خودشان پرداخت کنند در صورتی که در سال های گذشته رایگان بود.
همچنین در سال های گذشته ساق، گارد، دستکش دروازه بانی و سایر لوازم ورزشی به تیم ها داده می شد که امسال خبری از این امتیازات نیست و روز به روز امکانات ورزش محلات همدان آب می رود.
ضرورت توجه کافی به ورزش محلات
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورزش محلات اظهار داشت: سیاست کمیسیون فرهنگی شورای شهر ترویج ورزش و همگانی کردن ورزش در بین آحاد مردم است بهطوریکه همه اقشار از جمله زنان و مردان، کودکان و نوجوانان و جوانان و بزرگسالان و حتی میانسالان بتوانند در فضایی آرام و بانشاط و در محلات خود در مکانهایی در دسترس و ارزان ورزش کنند و انتظار کمیسیون از سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی توجه کافی به ورزش محلات است.
رضوان سلماسی افزود: همگانی کردن ورزش و گسترش آن در تمام محلات شهر نیازمند یک طرح مطالعاتی است که کمیسیون از دفتر مطالعات شورا درخواست انجام این طرح مطالعاتی را داشته ولی انجام این مطالعات که مطمئناً ورزش محلات کنونی بهصورت کامل در دل آن قرار دارد تا حدودی نیاز به زمان دارد به همین دلیل کمیسیون از سازمان فرهنگی شهرداری خواسته که با همان قوت و قدرت قبل ورزش محلات را پیگیری و نسبت به برگزاری مسابقات آن اقدام کند.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان با اشاره به انتقادات به بودجه ورزش محلات و تیم دسته دوم شهرداری همدان گفت: شهرداری همدان بایدتمام همت خود را برای مشکلات مالی ورزش محلات در چارچوب قوانین انجام دهد.
سلماسی تاکید کرد: بههرحال اولویت اول ورزش در سازمان فرهنگی و اجتماعی و ورزشی برنامهریزی برای ورزش در محلات شهر همدان است.
وجود مشکلات مختلف باعث شده ساخت دهکده ورزش پیش نرود
وی با اشاره به وضعیت دهکده ورزش محلات همدان نیز بیان کرد: البته در رابطه با زمین رباط شورین به دنبال ایجاد زیرساختهای اولیه استفاده از آن زمینها هستیم و برای آن بودجه هم دیدهشده ولی متأسفانه وجود مشکلات مختلف باعث شده که کار خوب پیش نرود.
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر همدان عنوان کرد: گرچه سیاست و اولویت اصلی ایجاد زمینهای ورزشی در سطح شهر و در محلات است که دسترسی به آنها آسانتر هم باشد ولی در کنار آن تلاش میکنیم که در زمین رباط شورین نیز یک مجتمع ورزشی خوب و مناسب داشته باشیم.
سلماسی با اشاره به ضعف در ورزش بانوان در شهرداری همدان بیان کرد: فضاهای ورزشی ویژه بانوان باید ایمن بوده و در مکانی باشد که از جایی به آن مشرف نباشند بنابراین بهتر است از فضاهای مسقف برای بانوان استفاده شود.
وی افزود: بانوان نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل میدهند و هرگونه برنامهریزی برای سلامت روح و روان و جسم آنان منتج به ایجاد سلامتی و نشاط در بین خانوادهها و به تبع آن در سطح شهر خواهد بود و توجه به ورزش بانوان از اولویتهای ورزشی کمیسیون است.
اختلافهایی درون کمیته محلات وجود داشت
رئیس کمیته فوتبال محلات نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأخیر در برگزاری فوتبال محلات اظهار داشت: امسال به دلیل تنشها و اختلافنظرهایی که با حسن محمدی سرپرست سابق سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان داشتیم و وی کاملاً مخالف برگزاری ورزش محلات بود فوتبال محلات با تأخیر برگزار شد کمااینکه تا این زمان هم اختلافهایی درون کمیته محلات وجود داشته و مخالفتهایی که برای برگزاری رده سنی بزرگسالان داشتیم تنشهایی را به وجود آورد.
سعید پناهآبادی افزود: با تغییر مدیریت سازمان و طی جلسات متعدد مقرر شد امسال فوتبال محلات در رده بزرگسالان با ۳۰ تا ۵۰ تیم برگزار و در عوض این مسابقات با تعداد ۱۰۰ تیم در ردههای پایه برگزار شود.
رئیس کمیته فوتبال محلات شهرداری همدان بابیان اینکه امسال به ردههای پایه فوتبال محلات توجه ویژه خواهیم داشت، گفت: بزرگترین مشکل ما فقر زیرساختی در فوتبال محلات و سایر رشتههای ورزشی است هرچند امسال مقررشده ۸۰ درصد انرژی فوتبال محلات را در رده سنی پایه بگذاریم که تا امروز بیش از ۱۵۰ تیم اعلام آمادگی کردهاند.
پناهآبادی بابیان اینکه ۵ سال پیش در همدان ۱۰ زمین خاکی داشتیم اما امروز باگذشت زمان و اینکه زمینهای داخل شهر به پول خوردهاند و ملکیت شخصی دارند اکثر زمینهای ما گرفتهشده است، گفت: در حاضر دو یا زمین خاکی فعال در همدان داریم که آنها هم بهزودی از ما گرفته خواهد شد.
امسال هزار تومان هزینه هم در دهکده خرج نشد
وی با اشاره به دهکده ورزش محلات شهرداری همدان بیان کرد: در شورای چهارم ۵۰ هکتار زمین در راه رباط شورین برای ورزش محلات اختصاص یافت که ۵ زمین خاکی در این دهکده خطکشی و آماده شد و قول دادند برای امسال رختکن، سرویس بهداشتی و حداقل امکانات اولیه را در این دهکده آماده کنند اما شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی گفتند ما پول نداریم و امسال هزار تومان هزینه هم در این دهکده صورت نگرفت.
رئیس کمیته فوتبال محلات شهرداری همدان عنوان کرد: در حال حاضر در این زمینها که مالکیت آنها نیز همچنان کشاورزی است علف و خار رشد کرده و بنده تا وقتی این زمینها دارای رختکن، سرویس بهداشتی و حداقل امکانات نباشد اجازه برگزاری رقابت ها را نمیدهم چون واقعاً آیا خود مسئولان حاضر میشوند فرزندشان حتی در این زمینها راه برود.
تیمهای پایه فوتبال شهرداری فدای تیم دسته دومی آن شده است
پناهآبادی با گلایه از بودجه ورزش محلات گفت: متاسفانه تمام تیمهای پایه فوتبال شهرداری فدای تیم دسته دومی آن شده است و امروز تمام تیمهای پایه نونهالان، نوجوانان و جوانان شهرداری سقوط کردهاند و تیم دسته دومی شهرداری مثل هیولا بودجه شهرداری را میبلعد.
وی افزود: تبریز سرانه هر ورزشکار یک و نیم متر و سرانه پولی که برای هر ورزشکار هزینه میشود ۲۰۰ هزار تومان است اما در همدان این مبلغ توسط شهرداری به ۴۰ هزار تومان هم نمیرسد و ما باید خودمان را به ورزش محلات اصفهان، تبریز، تهران و سایر شهرهای بزرگ برسانیم که با این شرایط رسیدن به این شهرها بسیار دشوار خواهد بود.
رئیس کمیته فوتبال محلات شهرداری همدان بابیان اینکه ۱۰ یا ۲۰ مردادماه استارت فوتبال محلات را خواهیم زد، بیان کرد: فوتبال پایه را نمیشود در زمین خاکی برگزار کرد چون سنین پایه زیر ۱۲ و ۱۸ سال است و خطراتی در این زمینه وجود دارد و باید از چمنهایی مصنوعی و سالنهای ورزشی شهرداری کمک گرفت.
پناهآبادی یادآور شد: اگر قول ۳۰۰ میلیون تومانی که به ورزش محلات دادهاند محقق شود حتی میتوانیم با ۴۰۰ تیم در این زمینه در ردههای مختلف ورود پیدا کنیم کمااینکه تمام تلاشهای ما برای افزایش زیرساختهای ورزشی در سطح تمامی محلات شهر همدان است.
وی بابیان اینکه ما درگذشته در فوتبال محلات دنبال خروجی نبودیم، گفت: به ما ایراد میگیرند که ورزش محلات و فوتبال محلات خروجی ندارد؛ در سالهای گذشته بیش از ۳ هزار نفر درگیر ورزش محلات و فوتبال بودند که اوقات فراغت این افراد غنیسازی میشد و بیش از ۲۰۰ نفر از بند اعتیاد رهایی پیدا کردند.
رئیس کمیته فوتبال محلات شهرداری همدان عنوان کرد: همچنین بازیکنانی نیز به فوتبال همدان ورود پیدا کردند پس نمیتوان گفت فوتبال محلات خروجی نداشته اما امسال با توجه به ردههای پایه تمرکز بیشتری در این زمینهداریم و حتی تیمهای بزرگسال فوتبال محلات را اجبار کردهایم که باید ۵ بازیکن زیر ۲۳ سال برای شرکت در مسابقات داشته باشند.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ورزش محلات اظهارداشت: تا به امروز جلسات متعددی پیرامون ورزش محلات و فوتبال محلات برگزار شده تا در ردههای سنی زیر ۲۳ سال در کنار بزرگسالان ورود پیدا کنیم و ثبتنامها در این زمینه آغازشده است.
تمامی مناطق چهارگانه همدان با توجه به بضاعت شهرداری درگیر ورزش محلات میشوند سعید خوشبخت افزود: به دنبال این هستیم طبق ساز و کار گذشته ورزش محلات بسیار گستره تر و به نحوی برگزار شود که تمامی مناطق چهارگانه همدان با توجه به بضاعت شهرداری درگیر ورزش محلات شوند.
وی گفت: با توجه به تجربیات سالهای گذشته چون ورزش محلات تنها مختص فصل تابستان نیست و بعد از این فصل هم ادامه داد ما وقت زیادی از دست ندادهایم.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری همدان با اشاره به انتقاد به بودجه ورزش محلات در برابر تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: نگاه شهردار همدان که رئیس هیئت فوتبال استان است به تیم فوتبال شهرداری نگاه توسعه ورزش استان است و باید به این نکته توجه کنیم که ۷۰ درصد تیم فوتبال شهرداری بومی این استان هستند.
خوشبخت عنوان کرد: امسال بودجه ورزش محلات نیز قابلملاحظه خواهد بود و مشکلی از این نظر نخواهیم داشت.
وی با اشاره به ضعف در ورزش بانوان در ورزش محلات بیان کرد: این موضوع را قبول دارم که در بحث ورزش بانوان ضعیف عمل شده امسال سعی میکنیم با افزایش تعداد رشتهها بانوان بیشتری را درگیر ورزش کنیم.
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: بهطورقطع باید نگاه ما در این زمینه یکسان باشد همانطور که ما میگوییم شهروند منطقه یک ما هیچ ارجعیتی به منطقه ۴ ندارد و امیدواریم بتوانیم وظایف خود را در این زمینه بهتر انجام دهیم.
خوشبخت با اشاره به وضعیت دهکده ورزش محلات شهرداری همدان گفت: صحبتهایی با سازمان سرمایهگذاری شهرداری انجام دادهایم که پروژههای کلان ورزشی و تفریحی شهر همدان با توجه به موقعیت خوبی که این دهکده در مسیر راهآهن دارد در آن انجام شود و بهطورقطع برنامههای خوبی در این زمینه خواهیم داشت.
امکاناتی که هر سال به فوتبالیستهای محلات میدهند کمتر و کمتر میشود مدافع تیم قهرمان فصل گذشته محلات همدان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات فوتبال محلات اظهار داشت: سال قبل تنها یک شورت و پیراهن به بازیکنان محلات دادند در صورتی که سالهای گذاشته ساق و گارد هم در اختیار بازیکنان قرار میگرفت و متأسفانه امکاناتی که هر سال به فوتبالیستهای محلات میدهند کمتر و کمتر میشود.
رامین مرادوند افزود: همچنین برای بیمههای ورزشی تا لحظه آخر شرایط مشخص نبود و شهرداری زیر بار بیمه ورزشی بازیکنان محلات نمیرفت.
مدافع تیم اتحاد جوان شاهد بابیان اینکه تعداد تیمها باید کاهش پیدا کند، گفت: افزایش تعداد تیمها کیفیت مسابقات را پایین میآورد باید حداکثر با ۳۲ تیم این مسابقات برگزار شود تا هم بتوانند ازنظر امکاناتی شرایط بهتری را برای تیمها فراهم کنند هم نحوه برگزاری شکل مطلوبتری به خود خواهد گرفت.
مرادوند عنوان کرد: همچنین باید شرایط فراهم شود که حداقل یک آمبولانس برای مسابقات حاضر باشد چراکه اگر کسی آسیب ببینید یا در حین مسابقه ایست قلبی پیدا کند و نیاز به احیای قلبی داشته باشد چه کسی پاسخگوی این موارد خواهد بود.
وی با اشاره به پرداخت پاداش تیم اول تا سوم این مسابقات بیان کرد: اختتامیه و اهدای جوایز بازیکنان بسیار با تأخیر برگزار شد و تنها تلاشهای سعید پناهآبادی و سایر اعضای کمیته محلات باعث شد تا این اختتامیه دیرتر از آنچه که مسئولان شهرداری میخواستند برگزار نشود.
مدافع تیم اتحاد جوان شاهد عنوان کرد: امسال نیز که سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری قصد برگزاری این مسابقات را نداشت و پیگیریهای رئیس و اعضای کمیته محلات باعث شد تا حداقل تنها امید جوانان این شهر که ورزش و فوتبال است برگزار شود که امیدواریم مسئولان شهرداری نگاه ویژه و حمایتی به این مسابقات داشته باشند.
در پایان گفتنی است؛ ورزش شهروندی که یکی از وظایف شهرداری بوده در همدان در قالب ورزش محلات پیگیری و اجرا می شود که متاسفانه امسال شرایط مناسبی ندارد که امیدواریم هر چه زودتر این شرایط بهبود پیدا کند.
