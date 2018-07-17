سفارش پیتزا و کلاهبرداری ۳۸میلیونی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد نادربیگی در توضیح این خبر گفت : در ۱۵ خردادماه پرونده ای از شعبه اول بازپرسی دادسرای ناحیه ۷ تهران تحت عنوان "کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع" در اختیار پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت که مالباخته در شکایاتش عنوان کرده بود مبلغ ۳۸ میلیون تومان از حساب بانکی اش به صورت غیر مجاز برداشت شده است .

مالباخته پس از حضور در پایگاه سوم پلیس آگاهی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : در ۱۲خرداد برای سفارش پیتزا به مغازه ساندویچ فروشی در حوالی میدان ونک رفته بودم ؛ پس از خروج از مغازه متوجه شدم که کارت بانکی خود را در محل جا گذاشتم اما در زمان مراجعت دوباره به مغازه جهت دریافت کارت عابربانک خود متوجه شدم که کارت عابربانکی ام گم شده ؛ به تصور اینکه کسی رمز عابربانک مرا ندارد ، فردای آنروز برای مسدودی کارت خود اقدام کرده و متوجه برداشت مبلغ ۳۸ میلیون تومان از حساب بانکی خود شدم که بلافاصله طرح شکایت کردم.

رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ در ادامه این خبر افزود : کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با مراجعه به مغازه پیتزا فروشی و بازبینی دقیق تصاویر دوربین های مداربسته اطمینان پیدا کردند که مالباخته کارت عابربانک خود را همراه با رمز آن ، جهت پرداخت پول به صندوق دار تحویل داده اما صندوق دار کارت عابر بانک را به وی بازپس نداده است ؛ لذا تحقیقات از صندوق دار مغازه در دستور کار قرار گرفت اما کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که صاحب مغازه اخیرا اقدام به بکارگیری احدی از اتباع غیرمجاز متعلق به سایر کشورها در مغازه خود نموده و مالباخته نیز کارت عابربانک خود را جهت پرداخت پول پیتزا در اختیار این شخص به عنوان صندوق دار قرار داده و این شخص نیز کارت مالباخته را مسترد نکرده است .

دستگیری این شخص به عنوان متهم اصلی پرونده در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت اما به دلیل اینکه صاحب مغازه بدون توجه به "دستورالعمل های صادره از سوی وزارت کار در عدم بکارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز اقامت" اقدام به بکارگیری این شخص به نام عبدالرئوف در مغازه اش کرده بود ، عملا در مراحل اولیه ی تحقیقات هیچگونه نشانی مشخصی از وی در اختیار کارآگاهان وجود نداشت .

در ادامه و با بررسی دقیق تراکنش مالی حساب مالباخته ، کارآگاهان موفق به شناسایی یکی دیگر از اتباع بیگانه ی دارای مجوز اقامت به نام "نادر" شدند که عبدالرئوف با مراجعه به محل کار وی ، مبلغ ۳۸ میلیون تومان پول داخل حساب مالباخته را از طریق دستگاه POZZ خارج ، معادل آنرا دریافت و پس از آن متواری شده بود .

نادر با اطلاع از برداشت غیرمجاز پول از حساب مالباخته به کارآگاهان گفت : " عبدالرئوف با در دست داشتن یک کارت عابربانک به بنده مراجعه کرد و به بهانه ی اینکه کارت عابربانک متعلق به پدرزنش می باشد و در قبال دریافت شیربها آنرا از پدرزنش گرفته ، مبلغ ۳۸میلیون تومان را در دستگاه POZZ مغازه کشید و من نیز معادل همین مبلغ را به او پرداخت کردم و پس از آن هیچ اطلاعی از وی ندارم .

سرهنگ کاراگاه محمد نادربیگی ، رئیس پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام خبر دستگیری متهم اصلی پرونده گفت : کارآگاهان پایگاه سوم پلیس آگاهی با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده موفق به شناسایی مخفیگاه متهم اصلی پرونده در یکی از شهرک های حاشیه شهر تهران شده ؛ پیش از اقدام متهم جهت متواری شدن از کشور ، وی را در مبادی خروجی شهر تهران دستگیر و به پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل کردند ؛ در در بازرسی دقیق از اموال همراه متهم مبلغ ۳۸ میلیون پول نقد خارج شده از حساب شاکی پرونده نیز از وی کشف ، توقیف و برابر هماهنگی با مقام قضایی به شاکی پرونده مسترد شد .