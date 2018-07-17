سلاح جدید مقاومت فلسطین خواب را از چشمان صهیونیستها ربوده است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهادی: در کنار واکنش موشکی مقاومت فلسطین به حملات صهیونیستها به غزه و ایجاد نوعی بازدارندگی از سوی فلسطینی ها، آنچه سخت صهیونیستها را مستاصل کرده است؛ بادبادکها و بالن های آتشزاست.

اما بادبادکها یا بالن های آتشزا چیست؟

جوانان فلسطینی با بستن مواد اشتعالزا به بادباکها آنها را به سوی اراضی اشغالی می فرستند. استفاده از بادبادک ها و بالن‌های آتش‌زا طی راهپیمایی‌های بازگشت در مرز نوار غزه مرسوم شد و تا کنون به صدها هکتار از اراضی شهرک‌های مجاور غزه آسیب زده است. راهپیمایی‌ بازگشت از ۳۰ مارس ۲۰۱۸ (۱۰ فروردین ۱۳۹۷) در راستای تأکید بر حق بازگشت، اعتراض به محاصره غزه و نیز انتقال سفارت آمریکا به قدس، در مرز غزه با فلسطین اشغالی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

گروه بالن‌ها و بادبادک‌های آتش‌زا معروف به «فرزندان الزواوی» فلسطینی ها از نوع جدیدی از این ابزار مقاومتی رونمایی کردند که قادر است مسافت‌ طولانی‌تری طی کند از نوع جدیدی از این ابزار مقاومتی رونمایی کردند که قادر است مسافت‌ طولانی‌تری طی کند و مساحت‌ گسترده‌تری از شهرک‌های اسرائیلی مجاور غزه را آتش بزند.

«محمد الزواوی» مهندس تونسی بود که سال گذشته (۲۰۱۷) به دلیل همکاری با حماس در زمینه ساخت پهپاد، توسط موساد ترور شد. نوع جدید این بالن‌ها که به شکل هواپیماست، در حالی رونمایی می‌شود که رژیم صهیونیستی تهدید کرده بشدت با آنها مقابله خواهد کرد.

بادبادک ها و بالن های آتش زا شهرک «نتیفوت» در شرق غزه را به آتش کشید. در همین راستا رسانه های اسرائیلی اعلام کردند یک بالن آتش زا برای اولین بار در شهرک «بیت شیمش» در ۴۵ کیلومتری نوار غزه سقوط کرده است.

وحشت تل آویو از سلاح جدید فلسطینی ها

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر خود به شهرک سدروت در مجاورت غزه گفت: «در آتش‌بس در غزه بادبادک‌ها و بالن‌های آتش‌زا مستثنی نیستند. اگر این مساله با حرف قابل فهم نباشد با اقدامات ارتش اسرائیل مفهوم خواهد شد».

«آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مجددا نوار غزه را به حملات شدیدتر در واکنش به بادبادک‌ها و بالن های آتش‌زا، تهدید کرد.

صهیونیستها برای حماس ضرب الاجل تعیین کرده اند که اگر پروازهای بادبادکها و بالن های آتشزا همچنان ادامه پیدا کند دست به حمله گسترده به غزه خواهند زد.

یکی از شهرک‌نشینان اسرائیلی ضمن سرزنش مسئولان رژیم صهیونیستی به یک رسانه این رژیم گفت: «من این فکر را دارم که چمدانم را ببندم و از اینجا بروم، چراکه نمی‌توانیم بدانیم که آیا آتش سوزی‌ها به شهرک‌ها خواهد رسید یا خیر».

نتانیاهو در سخنانی اعتراف کرد که مساله بادبادک ها و بالن های آتش زایی که به سمت شهرک های صهیونیست نشین فرستاده می شود، چالشی برای تل آویو به شمار می‌روند باید با در پیش گرفتن فن آوری لازم فکری به حال مقابله با این بالن ها کرد.

اوی یسیخاروف تحلیلگر سایت صهیونیستی «والا» گفت: «متاسفانه توافقی روی یک چیز واحد بین اسرائیل و غزه وجود دارد و آن هم این است که این آرامش بسیار شکننده است و دیری نخواهد پایید که ما شاهد تبادل آتش بین اسرائیل و حماس باشیم».

خسارات بادبادکها و بالن های آتشزا

بالن های آتش زا به تنهایی فاجعه ای برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است. در آغاز کسی به آن اهمیت زیادی نمی داد، اما اکنون مزارع و اقتصاد این رژیم زیان زیادی دیده است و هزاران دونم به خاکستر تبدیل شده است

وزارت جنگ رژیم صهیونیستی تخمین زده است که تنها ظرف دو ماه حدود ۱۲۰۰ بادبادک و بالن آتش‌زا از نوار غزه به پرواز درآمده است که حدود ۵۰۰ عدد آن را ارتش صهیونیستی، ساقط کرده است.

همچنین وزارت جنگ این رژیم می‌گوید که حداقل ۷۰۰ عدد این بادبادک‌ها با فرود در مزارع صهیونیست‌ها، حداقل به طور مجموع بیش از بیست کیلومتر مربع را به آتش‌ کشیده است حداقل ۷۰۰ عدد این بادبادک‌ها با فرود در مزارع صهیونیست‌ها، حداقل به طور مجموع بیش از بیست کیلومتر مربع را به آتش‌ کشیده است .

مقامات رژیم صهیونیستی تخمین زده‌اند که آتش‌سوزیِ اراضی و مزارع شهرک‌نشینان مجاور نوار غزه ناشی از بادبادک‌های آتش‌زا، بیش از سه میلیون دلار به آنها خسارت وارد کرده است. آتش نشانان رژیم صهیونیستی به دنبال کثرت آتش سوزی ها دچار فرسایش شده و دائماً در حال آماده باش به سر می برند.

این بادبادکها و بالن های آتشزا سبب توقف تردد در برخی جاده ها شده و کار به جایی رسید که تردد قطارها در مناطق شمالی نوار غزه متوقف شد. تل آویو با وجود تهدیدها و حملات هوایی خود نتوانسته است یک راه حل نظامی برای اوضاع و راه حلی تکنولوژیک برای مقابله با بالن های آتش زا بیابد.

روزنامه عبری‌زبان «یسرائیل هیوم» نوشت: «بالن‌های آتش‌زای فلسطینیان نوار غزه طی یک روز ۳ هزار دونم از اراضی اطراف غزه را سوزاند. از آغاز فرستادن بادبادک‌ها و بالن‌های آتش‌زا از دو ماه قبل ( از ۳۰ مارس) ۸۰۵ مکان تا به حال در آتش سوخته‌اند. مساحت اراضی‌ که از اواخر ماه مه در اراضی اشغالی در آتش سوخته‌ است، به ۳۳ هزار دونم می‌رسد و شامل زمین‌های کشاورزی، مراتع و جنگل‌ها می‌شود».

دیدگاه کارشناس

حسام دجنی نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی اعلام کرد:« تمامی ابزارهای مقاومتی مسالمت آمیز، قانونی هستند و به هوا فرستادن بادبادک‌های شعله ور بیانگر خشم مردمی است و شاید بتواند جهانیان را به سمت حمایت از خواسته‌های بحق ملت فلسطین؛ به ویژه در زمینه حق بازگشت، لغو محاصره غزه، زندگی شرافتمندانه و رهایی از زیر یوغ اشغالگری سوق دهد».

روزنامه رای الیوم نیز در مطلبی در این باره آورده است: «هواپیماهای ساده ای که ساخت آنها زمان زیادی نمی برد و خرج زیادی ندارد از همه جنگنده های مدرن دولتهای عربی و ساخت آمریکا کارآمدتر است. این هواپیماها فعال تر هستند زیرا جنگنده های ساخت آمریکا وارد جنگ ضد دشمن صهیونیست که مقدسات را اشغال کرده است، نمی شود؛ بلکه ضد افراد بی گناه در یمن به کار گرفته می شود اما این بادبادکها و بالن های آتشزا سلاح فقیران محاصره شده و گرسنگان غزه است و ستون اصلی نیروی هوایی فلسطین است که در میان اسرائیلی ها وحشت ایجاد کرده است. این بادبادکها و بالن های آتشزا سلاح فقیران محاصره شده و گرسنگان غزه است و ستون اصلی نیروی هوایی فلسطین است که در میان اسرائیلی ها وحشت ایجاد کرده است.

حرفهای نتانیاهو اوج نگرانی و ترس وی و شهرک نشینان صهیونیست از این بادبادکها و بالن های آتشزا را نشان می دهد.

ما از توافق آتش بس میان ارتش هایی که تانک، و جنگنده و توپخانه دارند شنیده بودیم اما برای اولین بار است که در تاریخ نزاعات و جنگها از توافق آتش بس میان رژیمی که ارتشی مجهز دارد و ۳۰۰ کلاهک هسته ای در اختیار دارد و میان گرسنگان محاصره شده می‌شنویم».

قدر مسلم آن است که سلاح جدید فلسطینی ها سخت، صهیونیستها را به وحشت انداخته است و آنها برای مقابله با آن از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. ارتشی که خود را شکست ناپذیر می خواند از بالن های آتشزا به خود می لرزد. بدون شک تل آویو از همه ابزارها برای مقابله با بالن های آتشزا استفاده خواهد کرد و از هدف قراردادن فلسطینی هایی که این بالن ها و بادبادکها را به پرواز در می آورند، دریغ نخواهد کرد.

هر ابزاری تبدیل به مقاومت در برابر اشغالگران شده است؛ حتی بالن ها. بالن ها و بادبادکهای آتشزا به سلاحی مخوف تبدیل شده است. سلاح جدید مقاومت خواب را از چشم صهیونیستها ربوده و به ویژه شهرک نشینان به شدت از خسارات زیادی که به آنها وارد می شود، خشمگین هستند.