به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر طهماسبی، عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران استان با اشاره به بحران کمآبی، سوخت، انرژی و حوزه خشکسالی، اظهار کرد: با کم شدن آب پشت سدها مجبور به جیره بندی برق در استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته سخنانی مبنی بر اینکه در قطعیهای برق تبعیضهایی اعمال میشود، افزود: مردم مطمئن باشند هیچگونه تبعیض و بیعدالتی در قطعیهای برق وجود ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: با تاکیداتی که به فرمانداران، بخشداران و شرکت برق داشتهایم، نباید به هیچ وجه بیعدالتی در این زمینه رخ دهد.
وی با بیان اینکه اتفاقی که طی چند شب گذشته در گنبدکاووس، رامیان و مینودشت رخ داده بود باعث شد برق مردم قطع شود، تصریح کرد: کارکنان برق با تلاشی که طی ساعت ها داشتند توانستند مشکل را برطرف کنند.
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