مسکو آماده همکاری با واشنگتن در زمینه امنیت جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ژنرال«ایگور کوناشینکوف« سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه شنبه اعلام کرد که کشورش آماده اجرای توافقات صورت گرفته میان دونالد ترامپ و ولادیمر پوتین در زمینه امنیت جهانی است که در نشست اخیر هسلینکی در مورد آن بحث شده است.

سخنگوی وزارت دفاع روسیه اجرای این توافقات را یک روز پس از دیدار روسای جمهور آمریکا و روسیه اعلام کرد و افزود که این آمادگی را دارد که با همکاران آمریکایی خود در سطوح کارشناسی و همچنین از طریق دیگر کانال‌های ارتباطی ممکن در زمینه گسترش معاهده استارت، تعاملات در سوریه و سایر مسائل امنیتی و نظامی به بحث و گفتگو بپردازد.

ولادیمر پوتین و دونالد ترامپ روز گذشته در شهر هلسینکی، پایتخت فنلاند با هم دیدار و به رایزنی دوجانبه پرداختند. دیدارهای پیشین دو طرف شامل برخی دیدارهای کوتاه بوده است که در حاشیه برخی اجلاس‌های بین‌المللی صورت گرفته، اما نشست هلسینکی نخستین نشست و رایزنی رسمی روسای جمهور آمریکا و روسیه به شمار می‌رود.