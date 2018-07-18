خروج ۴۰۰ صنف آلاینده از شهرقدس طی ۵۰ روز آینده

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- الهه آهنگر: پس از گذشت ده ماه از فعالیت و آغاز به کار پنجمین دوره شورای اسلامی در شهر قدس و در پی پیگیری برخی از سوالات و درخواست های مردمی در خصوص اقدامات انجام گرفته از طرف شورای فعلی و پاسخگویی به وعده های انتخاباتی به سراغ محسن عسگری، رییس شورای اسلامی شهرقدس رفتیم و با وی به گفتگو نشستیم، که این گفتگو در ادامه می آید:

* ارزیابی شما از فلسفه وجودی شورا چیست و چقدر این نهادهای مردمی به اهداف اصلی خود نزدیک شده اند؟

شورا یک نهاد جمعی تصمیم گیری مبتنی بر شیوه دمکراسی است، وظایف شورای شهر سرو سامان دادن به امور شهری است که در گام اول باید با انتخاب شهرداران با صلاحیت زمینه را برای اجرای وظایف آماده کرد.

* به نظر شما مشکلات پیش روی شوراهای اسلامی و تنگناهای موجود بر سر برنامه ها و مصوبه های آن ها چیست؟

یکی از مشکلات پیش روی شوراهای شهر ناهماهنگی میان ارگان ها و نهادهای خدمت رسان در انجام امورات است.

بارها شاهد بودهایم که خیابانی آسفالت شده است، اما ادارات آب و برق و گاز و مخابرات و امثال این ها هنوز سیاهی آسفالت به خاکستری تبدیل نشده، آن را می شکافند تا لوله یا سیمی را در دل زمین جا بدهند.

این مسئله کار را برای مردم، شهرداری و شورا و همان نهاد های خدمت رسان مشکل می کند و ناراحتی عمومی را به وجود می آورد.

* یکی از مهم ترین معضلات قدس مسئله اوقاف و سندهای مالکیت است، در این خصوص چه اقداماتی انجام شده است؟

با پیگیری های شورای پنجم در مسئله اوقاف با مصوبه شورای تامین و کمیسیون اوقاف فرمانداری کارگروه تخصصی جهت تطابق سند اداره اوقاف (پلاک ۲۴) و سند اداره ثبت جهت شفاف سازی محدوده وقفی تشکیل شده است.

قطعا با تطبیق این دو سند مسئله وقف از مجاری قانونی حل خواهد شد.

خوب است بدانید، طبق وقف نامه یک برگی تنها یک دانگ از سه نقطه قلعه حسن، میان دوآب و ورامینک وقفی است.

* مناقشه قدیمی میان شهرداری و شهرک های صنعتی در چه مرحله ای است؟

با پیگیری های شورای پنجم مساله حریم شهرک های صنعتی مصوب شده و در ازای قسمت هایی از بافت شهری که درون شهرک صنعتی قرار دارد، مقرر شد به همان میزان به حریم شهری افزوده شود.

همچنین تفاهم نامه ای با شهرک های صنعتی در خصوص خدمات عمومی تنظیم شده است و در جلسه ای که بدین منظور در وزارت کشور برگزار شده بود با مقاومت نمایندگان شورای شهر و شهردار قدس جلوی مصوبه ای که طی آن مجوز توسعه به شهرک های صنعتی داخل حریم شهری داده می شد، گرفته شد.

طبق آن مصوبه که در سال ۹۶ پیشنهاد شده بود، شرکت شهرک های صنعتی و صنوف آلاینده در تهران و کرج می توانستند، با انتقال به شهرک های صنعتی شهرقدس در بعد توسعه صنعتی فعالیت کنند، که با مخالفت شدید نمایندگان شهرقدس مقرر شد، حریم شهرک ها همان مصوبه سال ۸۹ باشد.

* صنوف آلاینده چه زمانی از شهر خارج و در مجتمع ساخته شده استقرار می یابند؟

جهت انتقال ۴۰۰ واحد صنوف خودرویی تصمیم نهایی در کمیسیون تطبیق گرفته شده است و به احتمال زیاد تا ۵۰ روز آینده تخلیه صنوف به محل های تعیین شده آغاز خواهد شد.

* تکلیف خروجی پل شهرقدس به جاده فتح چه زمانی روشن می شود؟

در خصوص خروجی پل شهرقدس به بزرگراه حکیم و جاده فتح مراتب در شهرداری منطقه ۲۱ تهران در حال پیگیری و کارشناسی است و پیگیری های لازم در شهرداری تهران برای اولویت دادن به این موضوع توسط نماینده مردم شهرستان قدس در مجلس در حال انجام است.

* هزینه هایی که شورای اسلامی شهر و شهرداری قدس برای پل ورودی شهر داشتند، بازگشت و توجیه اقتصادی دارد؟

شورای شهر قطعا پس از تکمیل پل ورودی شهرقدس پیگیری های حقوقی را جهت تعیین تکلیف مبالغی که توسط شهرداری قدس به پروژه پرداخت شده است، انجام خواهد داد.

* شهروندان از وضعیت حفاری هایی که در شهر صورت می گیرد، ناراضی هستند، چه راهکاری برای بهبود این وضعیت دارید؟

اداره آب و فاضلاب به دلیل نداشتن منابع مالی برنامه ریزی شده، به تعهدات قانونی خود در قبال حفاری و ترمیم شوارع عمل نکرده است.

همین امر منجر به بسط نارضایتی عموم شهروندان از صف اول خدمات دهی یعنی شهرداری شده است، در صورتی که شهرداری و شورا از تمام پتانسیل های قانونی خود جهت مجاب کردن اداره آبفا به تسریع در عمل به تعهدات اش استفاده کرده است.

از حکم جلب ریاست اداره تا ضبط اموال پیمانکاران که با همکاری دادستان قدس صورت پذیرفته است، انجام شده، اما بسیاری از مسائل از حدود قدرت شورا و شهرداری خارج است .

متاسفانه بی نظمی و بی تعهدی آبفا صدمات زیادی را به وضعیت عمرانی شهر وارد می کند.

* شهردار قدس از احداث پارک جنگلی در حریم رودخانه خبر داده بود، تاکنون چه اقداماتی در این خصوص صورت گرفته است؟

اقدامات قانونی جهت ایجاد پارک جنگلی چهل هکتاری در حریم و تصرفات رودخانه انجام شده است تا موانع احتمالی از قبیل صدور سند اوقافی برای حریم رودخانه که مطابق قانون در تملک اداره منابع طبیعی قرار دارد، مرتفع شود، همچنین با پیگیری های صورت گرفته مبلغ ۳میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه تامین شده است.

* در انتخاب شهردار قدس چه عواملی مد نظر اعضای شورا بود؟

شورای شهر تمام تلاش خود را برای انتخاب یک شهردار عمل گرا و با دانش انجام داد و با اعتقاد بر این که کسی را نیاوریم که بخواهد شهردار شود، بلکه دست روی کسی گذاشتیم که سابقه بیست و چند ساله در زمینه مدیریت شهری داشت و با اندوخته ای مناسب در مسند مدیریت شهری قدس قرار گرفت.

* برای کاهش ترافیک در شهر چه اقداماتی صورت گرفته است؟

با توجه به زیرساخت های نامناسب شهری که ماحصل سال های طولانی است، شهرداری قدس در اجرا و برنامه ریزی شهری دارای مشکلات عدیده ای است، این مشکلات به ویژه در مساله ترافیک شهری مشهود است، که در این زمینه از استانداردهای مناسب برخوردار نیستیم.

برای رفع معضل ترافیک بلوار انقلاب ۲طرح پل زیرگذر و روگذر در تقاطع بلوار امامزاده مد نظر بوده است، که طرح زیر گذر عملا با توجه به شریان تاسیسات شهری زیر زمینی در آن نقطه قابل اجرا نیست و درخصوص پل روگذر نیز مشاوری که طرح را ارائه کرده متاسفانه مسیر مناسبی را برای بلوار امامزاده مشخص نکرده است و شهرداری در حال مطالعه و تحقیقات لازم برای اجرای یک طرح اصولی است.

* خیابان ها و برخی معابر قدس احتیاج مبرم به تعریض دارند شهرداری برای این مشکل چه راه حلی دارد؟

شورای شهر و شهرداری مبادرت به احیای کمیته تعریض کرده اند، تا با بررسی تمامی جوانب و رعایت حقوق شهروندان و مالکین گره های عمرانی قدیمی را مرتفع کنند.

در بحث تعریض و تخریب ملک هایی که در طرح عمرانی قرار دارند، اولویت شهرداری منافع مالکین است و با پیشنهاد منصفانه همواره خواهان تفاهم سودمند برای شهروندان و مالکین بوده ایم و در این مدت مواردی مانند ملک سرخیابان «سجاد» ، ملک آموزش پرورش، سالن ورزشی انتهای «کاووسیه» ، ابتدای خیابان «چمن» و.... حل و فصل شده است.

در مواردی که مالکین بدون در نظر گرفتن منافع عمومی در بحث توافق تعریض مقاومت می کنند، شهرداری از راهکار قانونی مطابق تبصره ۹ ماده ۹ قانون اراضی شهری پیروی می کند و بررسی تعریض خیابان «سرقنات» به بلوار «دانش آموز» در کمیته تعریض درحال نهایی شدن است.

* شهروندان از ارائه خدمات شهری قدس راضی نیستند چرا چنین وضعیتی به وجود آمده است؟

متاسفانه در بحث پیمانکاران خدمات شهری با مافیایی کهنه درگیر بودیم، در برهه ای با مساله عدم شستشویی سطل های زباله مواجه شدیم، که با بررسی قرارداد پیمانکار خدمات شهری متوجه شدیم، هزینه شستشویی سطل زباله نصف مبلغ مورد نیاز برای این امر است و عملا پیمانکار با عدم اجرای تعهد خود سود می برد.

بنابراین با فسخ قرارداد پیمانکار و قراردادن وی در لیست سیاه شهرداری اقدام به تنظیم قراردادی که حقوق شهروندان و شهر را به صورت کامل پوشش دهد، کردیم و با وجه التزام مناسبی اقدام به جایگزینی پیمانکار شد.

* در چند ماهی که گذشت بحران هایی مانند زلزله و برف سنگین مشکلات بسیاری برای شهر به وجود آورد چرا برای مقابله با بحران ها آماده نبودید؟

در خصوص برف شدید و غیرمترقبه زمستان گذشته کمبود تجهیزات برف روبی کاملا مشهود بود، یعنی عملا تجهیزی وجود نداشت که در همان زمان با مساعدت شهردار تجهیزاتی را از رباط کریم، با وجود مشکلات شدید، به شهر آوردیم و تا حدودی خیابان های اصلی را قابل تردد کردیم.

شهرداری پس از جریان فوق برنامه ای مدون جهت تهیه تجهیزات و منابع لازم برای شرایط مشابه تدوین کرده است که امیدواریم پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد.

* اقدامات معاون خدمات شهری پیشین شهرداری قابل قبول بود چرا با وی همکاری نکردید؟

درخصوص تغییر معاونت خدمات شهری نکته ای که باید عنوان شود، این است که معاونت اسبق خدمات شهری پس از الغای شهردار سابق به صورت یک جانبه همکاری خود را با شهرداری قطع کرد و عملا راهی برای تمدید ماموریت خویش باقی نگذاشت.

* یکی دیگر از مشکلاتی که شهروندان را آزار می دهد، عدم روشنایی معابر است، برای رفع این مشکل چه اقدامی صورت گرفته است؟

در جلسه ای که با ریاست اداره برق برگزار شد مقرر شد، مبلغ پنجاه میلیون تومان توسط شورا و مبلغ یکصد میلیون تومان توسط اداره برق به انضمام یک دستگاه بالابر که توسط شهرداری تهیه خواهد شد، حداقل روشنایی کوچه ها را تامین کند.

این امر در جهت کمک به وضعیت امنیت شهر و با توجه به ضعف مالی اداره برق در شورا مصوب شده است.

* شهرداری قدس از کمبود نیروی خدماتی گل دارد در حالی که بیش از ۱۰۰۰ نفر پرسنل در شهرداری فعالیت می کنند، چرا این مشکل به وجود آمده است؟

در طول سال های گذشته عواملی باعث پسرفت و عقب ماندگی شهرقدس شده اند که از آن جمله استخدام ۴۰۰ نفر نیروی غیر تخصصی در شهرداری است، ۴۰۰ نفری که هیچ بازدهی و بهره وری برای مدیریت شهری نداشته اند و هزینه های زیادی را به شهرداری تحمیل کرده اند، استخدام نیروهای غیر تخصصی منجر به تضعیف بدنه فنی و اجرایی واحدهای شهرداری شده است.

معضلی که برای حل آن شهرداری و شورا مجبور به اقداماتی از قبیل به کارگیری نیروهای استخدامی طبق حکم کارگزینی و استفاده از عامل چهارم شده است.

عامل چهارم کارگروه های تخصصی و مشاوره ای و نظارتی هستند، که از دانشگاه شریف و خواجه نصیر به صورت قرادادهای سالانه به کار گرفته ایم، تا از پتانسیل علمی آن ها در جهت تقویت قدرت فنی شهرداری استفاده کنیم .

نمونه سوددهی این عامل چهارم با صرفه جویی یک میلیاردی در پروژه پارک «حنانه» مشهود است.

* چرا از جوانان نخبه و متخصص قدس در شهرداری استفاده نمی شود؟

درخصوص استفاده از نخبه گان و جوانان در مدیریت شهری با وجود تمایل شورا و شهرداری در بهره مندی از پتانسیل های موجود متاسفانه شاهد بداخلاقی هایی در این حوزه هستیم، روزانه بیش از چندین نفر تحت عنوان نخبه و ایده پرداز به شورا مراجعه می کنند، که بیش از این که به فکر منافع عمومی باشند، دغدغه های شخصی دارند و همین امر منجر به دل سردی شده و حتی استفاده از افراد صادق را با مشکل مواجه کرده است.

* در خصوص تجهیز آمفی تئاتر باغ ملی چه اقداماتی انجام شده است؟

این در حالی است، که با وجود اینکه تاکنون ۲۲ میلیارد تومان هزینه در سالن آمفی تاتر باغ ملی هزینه شده، هنوز سیستم صوتی و تصویری تهیه نشده است و آمفی تاتر تحویل قطعی نشده و شورای شهر اصرار دارد تا شهرداری در اسرع وقت اقدام به تحویل قطعی کند و جهت تامین سیستم صوتی و تصویری بودجه ای در سال گذشته تصویب شد که متاسفانه به دلیل شائبه هایی توسط مراجع ذی صلاح مورد قبول واقع نشد.

در شرایط فعلی برای تجهیز سالن آمفی تاتر بودجه ای ۴برابر بودجه سال قبل نیاز است.

شورا و شهرداری در جهت تامین منابع مالی اقدام به مذاکره با چند کنسرت گذار بزرگ تهران جهت برگزاری کنسرت در آمفی تاتر شده است که امیدواریم به وسیله آن بخشی از هزینه های تجهیز را فراهم کنیم.

* وضعیت تجهیز ورزشگاه شهر قدس در چه مرحله ای است؟

شورای شهر با تصویب بودجه ای مبادرت به تجهیز استادیوم شهدای شهرقدس کرده است، تا با اخذ « گرید A» کنفدراسیون فوتبال آسیا توان برگزاری مسابقات آسیایی را در شهرقدس داشته باشیم این امر وجه ورزشی و فرهنگی شهر را در سطح خوبی ارتقا خواهد داد.

* در خصوص گرمخانه قدس نیز توضیح دهید.

به احتمال بسیار زیادی گرمخانه جهت سامان دهی نیازمندان و معتادین بی خانمان تا ۲۰ روز آینده در شهرقدس به بهره برداری خواهد رسید.