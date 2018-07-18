ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت دو و نیم روز سه شنبه جنگل نیلکوه شهرستان گالیکش در مجاورت کارخانه سیمان پیوند گلستان در گالیکش طعمه حریق شد.

وی افزود: این آتش سوزی به دلیل انفجاری که برای برداشت از معدن کارخانه انجام می‌شود، در دل کوه روی داد.

قزلسفلو تصریح کرد: اکیپ‌هایی برای اطفاء حریق جنگل به منطقه آتش گرفته اعزام و به دلیل صعب العبور بودن منطقه اطفاء کامل زمان بر شد.

وی با بیان این چهار اکیپ از نیروهای منابع طبیعی در این اطفاء حضور داشتند گفت: حدود ساعت هشت و نیم اطفاء کامل صورت گرفت.