۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۱

مدیر کل منابع طبیعی گلستان:

آتش‌سوزی جنگل‌های دامنه «نیلکوه» شهرستان گالیکش اطفاء شد

گالیکش- مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: آتش‌سوزی جنگل‌های دامنه نیلکوه شهرستان گالیکش اطفاء شد.

ابوطالب قزلسفلو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود ساعت دو و نیم روز سه شنبه جنگل نیلکوه شهرستان گالیکش در مجاورت کارخانه سیمان پیوند گلستان در گالیکش طعمه حریق شد.

وی افزود: این آتش سوزی به دلیل انفجاری که برای برداشت از معدن کارخانه انجام می‌شود، در دل کوه روی داد.

قزلسفلو تصریح کرد: اکیپ‌هایی برای اطفاء حریق جنگل به منطقه آتش گرفته اعزام و به دلیل صعب العبور بودن منطقه اطفاء کامل زمان بر شد.

وی با بیان این چهار اکیپ از نیروهای منابع طبیعی در این اطفاء حضور داشتند گفت: حدود ساعت هشت و نیم اطفاء کامل صورت گرفت.

