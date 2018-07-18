به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمی صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به افزایش ۴۷ صدم درصدی نمره میانگین در پایه پیش دانشگاهی استان بوشهر اظهار داشت: افزایش تعداد دانش آموزان در مقطع ابتدایی، بازنشستگی شماری از همکاران، جوابگو نبودن تعداد نیروهای ورودی به آموزش و پرورش از عمده مشکلات ما در آموزش و پرورش است.

وی بیان کرد: در چهار سال گذشته بوشهر جزء پنج استان برتر در طرح بازگشایی مدارس بوده و امسال هم در راستای طرح بازگشایی مدارس، ۵ کارگروه ویژه تشکیل شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره به وضعیت کلاس اولی ها گفت: سنجش پیش دبستانی و پایه اول در ۲۳ پایگاه توسط متخصصان انجام می شود و امسال ۲۳ هزار کلاس اولی باید در طرح سنجش شرکت کنند.

کرمی با بیان اینکه فعالیت های ثبت نام دانش آموزان توسط سامانه سناد رصد می شود، تصریح کرد: ما خواهان تجمیع مدارس کم جمعیت در نقاط مختلف استان هستیم و این امر مشکلات آموزش و پرورش برای مدیریت مدارس را کمتر می کند.

ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه

وی بیان کرد: اولویت برای ثبت نام دانش آموزان در مدارس، نزدیکی محل زندگی دانش آموز به مدارس است و در این زمینه انتظار داریم مردم همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر در مورد وضعیت ساکنان شهرک نیایش بوشهر برای ثبت نام فرزندان خود در مدارس هم گفت: ساخت یک مدرسه ۱۲ کلاسه در شهرک نیایش به زودی آغاز خواهد شد و ساخت این مدرسه در استان دو سال زمان می برد.

وی در مورد ساخت مجتمع آموزشی شهدای هسته ای در بوشهر گفت: عملیات اجرایی این مجتمع سال ۹۱ در بوشهر آغاز شده و امیدواریم در هفته دولت امسال به بهره برداری برسد.

کرمی با بیان اینکه این مجتمع ۳۶ کلاس درس دارد، یادآور شد: بر اساس تفاهم نامه ای که با نیروگاه اتمی داشتیم قرار شده این مجتمع به صورت هیئت امنایی اداره شود ضمن اینکه این مجتمع ۱۰۰ نیروی آموزشی نیاز دارد و ۱۲۰۰ دانش آموز را هم پوشش می دهد.