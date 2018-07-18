به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی آزاد جوانان در حالی بامداد فردا برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا راهی شهر دهلی نو می شود که این تیم باید از روز شنبه به میدان برود.

بر این اساس ترکیب تیم اعزامی و برنامه این رقابتها به شرح زیر است:



۵۷ کیلوگرم: رضا علیجان زاده

۶۱ کیلوگرم: مجید داستان

۶۵ کیلوگرم: امیرحسین مقصودی

۷۰ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی

۷۴ کیلوگرم: علی سوادکوهی

۷۹ کیلوگرم: سجاد غلامی

۸۶ کیلوگرم: سید سجاد سیدی

۹۲ کیلوگرم: عباس فروتن

۹۷ کیلوگرم: سجاد عزیزی

۱۲۵ کیلوگرم: امیر یاری

سرمربی: تقی اکبرنژاد

مربیان: حسن طهماسبی، امیرعباس مرادی- رسول دهقان نژاد- مسعود واحدی

مدیر فنی: امیر توکلیان

سرپرست: اسماعیل پلویی

داوران: اردوان صاحب – اکبر نصیری



جمعه ۲۹ تیرماه:

ساعت ۱۳:۳۰: قرعه کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۳۰ تیرماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

ساعت ۱۳:۳۰: قرعه کشی اوزان ۶۱، ۷۴، ۸۶، ۹۲ و ۱۲۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۳۱ تیرماه:

ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی ساعت ۸:۳۰ تا ۹: وزن کشی

ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و ساعت ۱۸ تا ۲۰: مسابقات مقدماتی، شانس مجدد، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۰، ۷۹ و ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد

اختلاف ساعت هند با ایران یک ساعت است به طوری که ساعت ۱۰:۳۰ به وقت هند ساعت ۹:۳۰ به وقت ایران است.