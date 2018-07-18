جزییاتی از پنجمین فستیوال موسیقی «نوای شهر آشوب»

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قزانی مدیر موسسه «نوای شهر آشوب» گفت: پنجمین فستیوال موسیقی «نوای شهرآشوب» روزهای پنجشنبه ۱۸ و جمعه ۱۹ مرداد با حضور گروه ها و هنرمندان مختلف در فرهنگسرای نیاوران تهران میزبان مخاطبان موسیقی خواهد بود.

وی ادامه داد: آنسامبل زهی به سرپرستی بابک کوهستانی، گروه کر کودک و نوجوان به سرپرستی سعید محمدعلی و مهگل صفدری، گروه کُر بزرگسالان به سرپرستی محمدرضا پورمقدم، گروه موسیقی «درخت»، گروه «همنوازان شهرآشوب» به سرپرستی محمد امین اکبرپور و گیتار کلاسیک الکایی به سرپرستی مجید الکایی گروه هایی هستند که روز پنجشنبه ۱۸ مرداد برنامه های خود را اجرا می کنند. روز جمعه ۱۹ مرداد ماه نیز علاقه مندان شاهد اجرای اجرای ساز دهنی به سرپرستی شهرام شادانفر و گیتار کلاسیک به سرپرستی مجید الکایی و گروه «شب سایه ها» با اجرایی ویژه از گروه های موسیقی «همنوازان سایه-یادواره دوامی»، «سایه بازسازی- یادواره ظلی» و «سایه شهر آشوب- گلفرش» خواهند بود.

مدیر مرکز آموزش موسیقی «نوای شهر آشوب» در معرفی بیشتر کنسرت سایه ها ادامه داد: این گروه ها با تارنوازی و سرپرستی محمد امین اکبرپور، آواز علیرضا حاجی طالب و سجاد مهربانی، شعرِ امیر خاکسار، همخوانی مظهر شاداب، میترا دستواره، مریم رفیعی، کمانچهء احمدرضا میرهاشمی، سنتور نوازی یاشار مهاجری، حمیدرضا برزوی و درسا ابراهیم زاده، نی نوازی یوسف رنجبر، محمد یوسفی، تارو بم تار نوازی محسن فروغی، بمتار نوازی محمد مس شناس، عود نوازی ایوب امین زاده، تمبک نوازی مجید علیزاده و کوبه ای نوازی پویان گرامی روی صحنه می روند.