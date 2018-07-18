همایش بین المللی « توسعه و مهندسی ساخت» در بابلسر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامران اصغری مدیرکل تعاون، کار رفاه اجتماعی مازندران صبح چهارشنبه در همایش بین المللی توسعه و مهندسی ساخت اظهار کرد: دستگاههای اجرایی نقش مهمی در اجرای این رویداد بین المللی دارند.

وی با بیان اینکه قشری که عضو گروه مهندسی هستند جوان هستند و دانش آنها به روز است،گفت: ما نیاز به تکنولوژی جدید داریم و باید همسطح با سایر کشورها حرکت کنیم.

وی افزود: ما در استان مازندران از لحاظ اقلیمی و موقعیت جغرافیایی متفاوت از سایر استانها در کشور هستیم و در صنعت ساختمان تولیداتی داریم که به کشورهای دیگر صادر می کنیم.

اصغری با بیان اینکه تمام تلاش ما توجه به کیفیت مصالح ساختمانی در حوزه صنعت باشد: گفت: در این همایش به کیفیت محصولات و خدمات بیشتر پرداخته شود.

مدیرکل تعاون مازندران با بیان اینکه حوزه صنعت مهندسی در حوزه اشتغال هم نقش تاثیرگذاری دارد عنوان کرد: نقش نظام مهندسی در حوزه شهر و روستاها نقش قابل توجهی است و ما باید به جایی برسیم که در خصوص مهندسی کمترین مشکلات را داشته باشیم و از کشورهای دیگر عقب نیفتیم.

اصغری خاطرنشان کرد: مهندسی ساخت باید به روز باشد و از حالت سنتی خارج شود و حتی در بحث کشاورزی باید تکنولوژی روز استفاده شود تا بیشترین محصولات و کمترین ضایعات را داشته باشیم.

وی رشد اقتصادی هر حوزه را بسته به شاغلان آن حوزه دانست و افزود: در هر حوزه ای برای پیشرفت و توسعه باید به کیفیت و خدمات دهی مطلوب توجه شود.

این مسئول نقش مهندسان را در حوزه سازندگی مهم دانست و گفت: نقش ایمنی در ساخت و توسعه بسیار حائز اهمیت است.

وی با اشاره به اینکه مهندسان استان مازندران در حوزه ساخت بسیار موفق عمل کردند،اظهار کرد: در بحث اشتغال اگر دولت به ساختمان توجه می کند و در بحث توسعه فضاهای فرسوده تلاش می کند به این منظور است تا ساخت و ساز را به روز کند و تسهیلاتی تخصیص یابد تا به ترمیم و بازسازی بافت های فرسوده بپردازیم.

اصغری با بیان اینکه ساختمان ها با ایمنی و طراحی خوبی ساخته شوند،تصریح کرد: در این همایش افراد تجربیات،دانش و یافته های خود را به اشتراک می گذارند تا به نتیجه دلخواه دست یابند.

اصغری در پایان گفت: برای اینکه بتوانیم از تکنولوژی روز استفاده کنیم باید از خروجی و جمع بندی این همایش به خوبی استفاده کنیم.