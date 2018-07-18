سارق مسلح بانک دستگیر شد/ سرقت ۷۰ میلیون تراول چک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ منصور حمیدوند سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری در جمع خبرنگاران با اشاره به دستگیری سارق بانک گفت: ساعت ۷:۴۵ امروز سارق مسلح که از فرصت خلوتی بانک در صبح زود استفاده کرده بود، وارد بانک شد و پس از زدن قفل به در بانک، اقدام به شلیک تیر هوایی کرد.

وی افزود: فرد مسلح بعد از تهدید مشتری ها و کارمندان در حالی که صورت خود را با ماسک بهداشتی و عینک آفتابی پوشانده بود، خود را به گاوصندوق بانک نزدیک و اقدام برداشت ۷۰ میلیون تراول چک از بانک کرد.

سرهنگ حمیدوند ادامه داد: این سارق هنگامی که قصد خروج از بانک داشت نتوانست قفلی را که خود زده بود، باز کند لذا در بانک محبوس شد. او برای کنترل اوضاع به پای یکی از کارمندان بانک نیز شلیک کرد اما در نهایت کارمندان بانک به سمت او یورش بردند و او را دستگیر کردند.

سرکلانتر پنجم پلیس پیشگیری افزود: بعد از تماس با پلیس ۱۱۰ نیروهای کلانتری در سه دقیقه در محل حاضر شدند و متهم داخل بانک دستگیر شد. خوشبختانه سرقت بدون هرگونه حادثه جانی و آسیب به پایان رسید.

وی با اشاره به سلاح کشف شده از سارق تصریح کرد: این سلاح جنگی و برخوردار از تکنولوژی جدید بوده و تیرهای آن برخلاف ادعای سارق کشنده است.

سرهنگ حمیدوند در ادامه خاطرنشان کرد: متأسفانه بانک فاقد نگهبان بوده. ما به روسای بانک ها توصیه می کنیم تعامل لازم را با کلانتری های محل داشته باشند و با توجه به شرایط حساس بانک ها حتما درخواست نگهبان کنند.

وی در پایان گفت: این سارق ۵۱ ساله تاکنون براساس بررسی ها سابقه نداشته و علت سرقت از بانک را بدهی مالی عنوان کرده است.