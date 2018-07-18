مانور مشترک روسیه و تاجیکستان در نزدیکی مرزهای افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، روسیه و تاجیکستان، یک مانور نظامی مشترک را در نزدیکی مرز افغانستان راه‌اندازی کرده‌اند.

این مانور به منظور آمادگی دو کشور در برابر حمله احتمالی تروریست های داعش از خاک افغانستان به تاجیکستان برگزار شده است.

در این مانور، حدود ۱۰ هزار نظامی شرکت می کنند که ۴۰۰ نظامی آن روس هستند. همچنین گزارش شده است که ۸۰ تسلیحات نظامی روسی از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان به محل مانور انتقال داده شده‌ است.

این مانور در حال حاضر در نزدیکی مرز ولایت «بدخشان» افغانستان در جریان است. این درحالی است که قبل از این، همسایگان شمالی افغانستان از حضور داعش در این کشور ابراز نگرانی کرده بودند.

همچنین مقامات روسی، حضور داعش در افغانستان را تهدیدی جدی برای کشورهای آسیای میانه خوانده و تاکید دارند که باید با این گروه به صورت جدی مبارزه کرد.

«ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان پیشتر گفته بود که حدود ۱۰ هزار داعشی در افغانستان فعالیت دارند. اما وزارت دفاع افغانستان این آمار را رد کرد.