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۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۷

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان:

۳۲۱۷خانواده فرهنگی در محل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند

۳۲۱۷خانواده فرهنگی در محل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند

زنجان-مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:از ۲۵ خردادماه تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۱۷ خانواده فرهنگی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۸۲ نفر و ۲۰ هزار و ۵۹۲ نفر روز درمحل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مریم رشتچی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر، به اسکان فرهنگیان در تابستان سال جاری در استان اشاره کرد و افزود: تابستان امسال ۵۰ مدرسه با ۴۳۹ کلاس درس الف و ویژه برای اسکان فرهنگیان در نظر گرفته‌شده است.

وی به خدمات ارائه‌شده به فرهنگیان اشاره کرد و گفت: در این راستا خدمات در دو درجه ویژه و الف ارائه شده که در درجه الف تختخواب وجود ندارد، ولی در درجه ویژه تختخواب وجود دارد . همچنین مدارس گروه الف دارای اتاق‌های مجهز به فرش، پتو، بالش، وسایل خنک‌کننده، یخچال و تلویزیون بوده و حمام و آشپزخانه در دو درجه به‌صورت مشترک است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از ۲۵ خردادماه تاکنون بیش از ۳ هزار و ۲۱۷ خانواده فرهنگی به تعداد ۱۱ هزار و ۵۸۲ نفر و ۲۰ هزار و ۵۹۲ نفر روز در محل اسکان فرهنگیان زنجان اقامت کردند.

رشتچی از کاهش چشمگیر اسکان فرهنگیان در استان زنجان نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: متأسفانه سفرها کاهش چشمگیری داشته است.

وی ابراز کرد: خوشبختانه خدمات ارائه شدن در محل اسکان فرهنگیان زنجان خوب است ولی استقبال فرهنگیان در استان زنجان نسبت به سال گذشته خوب نیست.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زنجان تصریح کرد: در سال‌های گذشته رضایت مسافرین از ارائه خدمات به فرهنگیان در استان بسیار خوب بوده است.

کد مطلب 4350443

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