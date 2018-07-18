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۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

پارلمان هند پیشنهاد عدم رای اعتماد به «مودی» را بررسی می‎کند

پارلمان هند پیشنهاد عدم رای اعتماد به «مودی» را بررسی می‎کند

مجلس نمایندگان هند از بررسی پیشنهاد اپوزیسیون مبنی بر آغاز روند برگزاری جلسه رای عدم اعتماد به نخست‎وزیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی مجلس نمایندگان هند امروز چهارشنبه از تصمیم پارلمان برای بحث‌وتبادل نظر پیرامون طرح پیشنهادی اپوزیسیون مبنی بر برگزاری جلسه عدم رای اعتماد به نارندرا مودی نخست‌وزیر، خبر داد.

گفتنی است حزب طرفدار مودی با حفظ ۵۴۵ کرسی در مجلس نمایندگان هند، از اکثریت برخوردار است. بااین‌حال، اپوزیسیون امیدوار است با مانور دادن بر ضعف عملکرد دولت در عرصه رشد مشاغل و زوال اجرای نظم و قانون، وی را به چالش بکشد.

این درحالی است که انتخابات ملی هند سال میلادی آینده برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4350452
مریم خرمایی

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