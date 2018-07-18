توقیف ۲۴ دستگاه وسایل نقلیه متخلف در مهران

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ امیرعباس شهبازی در تشریح این خبر گفت: درپی شکایت شهروندان از مزاحمت های موتور سواران مخل در نظم و امنیت در پارک ها و تفرجگاه های سطح شهرستان مهران و در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی این طرح در چندین مرحله در سطح شهرستان توسط ماموران یگان امداد و پلیس راهور این به اجرا درآمد.

سرهنگ شهبازی افزود: در اجرای این طرح تعداد ۱۶ دستگاه موتور سیکلت متخلف و فاقد پلاک و ۸ دستگاه خودرو سواری فاقد مدارک شناسایی، توقیف و روانه پارکینگ شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران در پایان بابیان اینکه پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه ای امنیت است گفت: برای تحقق این امر مهم اجتماع مشارکت و همراهی عمومی لازم وضروری است وازمردم خواست تا درصورت مشاهده اینگونه موارد بامرکز فوریت های ۱۱۰ تماس حاصل کنند.