دومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند سنکرون شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با تکیه بر توان داخل سنکرون شد؛ با تکمیل این واحد ۴۸۰ مگاوات برق به ظرفیت تولید برق در پیک سال آینده افزوده می شود.

واحد اول بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند ۲۲ آبان سال گذشته با شبکه سراسری سنکرون شد و برق آن در اختیار دیسپاچینگ قرار گرفت و امروز نیز واحد دوم این نیروگاه با شبکه سراسری برق کشور سنکرون شد. تلاش بر این است که تا پایان امسال واحد سوم نیز با شبکه سراسری سنکرون شده و آماده تولید شود.

بخش بخار این نیروگاه مشتمل بر سه واحد بخار ۱۶۰ مگاواتی، جمعا به ظرفیت۴۸۰ مگاوات، ۶ واحد بویلر بازیاب حرارتی، پست ۴۸۰ کیلووات و ۳.۵ کیلومتر خط انتقال است که بیش از ۹۰ درصد تجهیزات این نیروگاه توسط تولیدکنندگان داخلی ساخته شده است.

حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند حدود ۴۲۰ میلیون یورو برآورد شده که از این میزان رقمی معادل ۴۰۷ میلیون یورو مربوط به بخش بخار و ۱۳ میلیون یورو جهت تکمیل خطوط انتقال برق، تکمیل تصفیه خانه فاضلاب و تملک زمین جهت احداث خطوط انتقال برق و پساب به نیروگاه است.

مسئولان نیروگاه می گویند که در صورت حمایت و کمک وزارت نیرو، شرکت تولید نیروی برق حرارتی و همچنین شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین پرداخت مبالغ فروش برق بخش گازی این نیروگاه، بخش بخار این نیروگاه تکمیل خواهد شد و با اتصال به شبکه سراسری، در پیک سال آینده می تواند به پایداری شبکه سراسری کمک کند. بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد پیشرفت کرده است و در صورت تکمیل، ۴۸۰ مگاوات برق تولید خواهد کرد.