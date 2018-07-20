خبرگزاری مهر، گروه دین و اندیشه: یکی از مسائلی که در زندگی اجتماعی انسان به عنوان مشکلات جامعه بشری هست، پایین بودن سطح فکر و فرهنگ عمومی است. معمولاً جوامع بشری در ارتباطات اجتماعی و زندگی شهری و اجتماعی خود باید بر اساس موازین و فرهنگ‌های عمومی عمل کند تا موجب پیدایش مشکلات و پدید آمدن سختی‌ها برای خود و جامعه نشود. هر جامعه ای که از نظر رشد فکری و فرهنگ عمومی پیشرفته باشد، می‌تواند از رفاه اجتماعی بیشتری برخوردار باشد.

از روایات استفاده می‌شود که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور کند جامعه بشری از نظر فرهنگ عمومی به حد اعلای رشد خود می‌رسد و فساد و مشکلات عمومی که از ‌رهگذر عدم حاکمیت فرهنگ صحیح و عدم رعایت آداب اجتماعی پدید می‌آید، ریشه کن می‌شود و همه آن مشکلات از جامعه رخت بر می‌بندد، به این دلیل که مردم از نظر ادب و فرهنگ و روابط صحیح اجتماعی، به رشد کامل خود می‌رسند زیرا از نظر فرهنگ و آداب اجتماعی به کمال رسیده، در نتیجه مشکلاتی که به خاطر ضعف فرهنگ و آداب اجتماعی دامنگیر جامعه می‌شود آن مشکلات از بین خواهد رفت و مردم نسبت به همدیگر انس و الفت پیدا می‌کنند، در دل‌های مردم نسبت به همدیگر کینه و کدورت وجود ندارد.

در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده که فرمود: در عصر حاکمیت مهدی علیه السلام کینه‌ها و دشمنی‌ها از دل‌های مردم نسبت به یکدیگر خالی می‌شود؛ یعنی مردم دل هایشان نسبت به همدیگر انس و الفت پیدا می‌کند و طبیعی است که چنین جامعه ای زندگی لذت بخشی دارد.

در روایتی دیگر نیز وارد شده که انسان‌ها نسبت به یکدیگر صداقت کامل دارند، هیچ گاه درصدد بر نمی آیند که حقایق را از هم بپوشانند و واقعیات را از هم دریغ نمایند و به یکدیگر دروغ بگویند، بلکه در حقیقت واقعیات را برای هم مطرح می‌کنند. روایت از قول رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله است که می‌فرمایند: «بِهِ یَمْحَقُ اَللَّهُ اَلْکَذِبَ وَ یُذْهِبُ اَلزَّمَانَ اَلْکَلِبَ، وَ بِهِ یُخْرِجُ ذُلَّ اَلرِّقِّ مِنْ أَعْنَاقِکُمْ»؛ (١)

با وجود امام زمان علیه السلام، خداوند دروغ را از بین می‌برد و نابود می‌کند؛ یعنی در عصر حاکمیت امام زمان علیه السلام دروغ وجود ندارد که کسی خبری به ما بگوید و ما او را نشناسیم و از عدالت او اطلاع نداشته باشیم، بر خلاف عصر ‌حاضر که اصولاً به حرف افراد نا آشنا اعتماد نمی کنیم چون احتمال می‌دهیم که به ما دروغ گفته باشد امّا در عصر امام زمان علیه السلام بر حسب این روایت، خداوند، دروغ را نابود می‌کند و مردم به یکدیگر دروغ نمی گویند. روزگار سختی به سر می‌آید، بردگی و ذلّتی که در روزگار عسرت و سختی و اسارت در گردن انسان‌ها هست آن ذلت و خواری و بردگی از گردن انسان‌ها برداشته می‌شود و انسان‌ها آزاد می‌شوند. روزگاری که انسان‌ها به دلیل عدم صداقت نسبت به یکدیگر بر خودشان سخت می‌گیرند با رعایت صداقت و مودّت و دوستی و انس و الفت، آن روزگار، روزگار آسانی خواهد شد و سختی از بین خواهد رفت.(٢)

منابع:

١-بحارالانوار: ۵۱/۷۵

٢-ذکر نور در حضور مشتاقان ،مفید فیاض