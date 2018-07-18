به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پیشاهنگ معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی در مراسم سنکرون دومین واحد بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند با بیان اینکه کل سوخت مصرفی نیروگاههای حرارتی در سال جاری تاکنون ۲۶.۰۸ میلیارد مترمکعب بر لیتر بوده است، گفت: از این میزان ۲۴.۷۲ میلیارد مترمکعب معادل ۹۴.۷ درصد با سوخت گازی و مابقی آن از طریق سوخت مایع تأمین شده است.
وی با اشاره به مصرف برق کشور در چهارشنبه هفته گذشته که از مرز ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد، توضیح داد: در روز چهارشنبه (۲۰ تیر ۹۷) که نیاز مصرف شبکه از مرز ۵۷ هزار مگاوات عبور کرد، توان تولیدی واحدی نیروگاههای حرارتی بیش از ۸۰ درصد ظرفیت تولید کشور بوده است. این در حالی است که با توجه به افزایش بیسابقه دما، توان قابل تولید واحدها در این روز باید کاهش مییافت.
پیشاهنگ درباره تعداد حوادث پیشآمده در ایام پیک و اقدامات انجام شده در این دوره افزود: به دلیل اینکه واحدهای نیروگاههای حرارتی در دما و فشار بالا فعالیت میکنند، در برخی موارد به دلیل نشتی بُلدِرها، نیاز به تعمیرات جزئی دارند که در اینگونه موارد تلاش میشود در حداقل زمان ممکن، نواقص برطرف شده و واحدها مجدداً در مدار قرار بگیرند.
به گفته این مقام مسئول، نشتی بُلدِر به طور معمول نیازمند چند روز زمان برای تعمیر است، اما در این دوران توانستهایم ظرف کمتر ۲۰ ساعت، نواقص را برطرف کرده و واحد را به تولید بازگردانیم.
وی با اشاره به ظرفیت عملی نیروگاههای کشور در سال جاری تأکید کرد: ظرفیت اسمی نصب شده نیروگاههای حرارتی در کشور بالغ ۵۶ هزار و ۵۰۰ مگاوات است که بیش از ۷۵ درصد نیروگاههای حرارتی از نوع نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی است و توان قابل تولید آنها متأثر از عواملی نظیر محل نصب در نقاط مختلف کشور، دمای محیط، رطوبت و سایر شرایط محیطی است.
معاون راهبری تولید شرکت برق حرارتی تصریح کرد: به عنوان نمونه با افزایش ۱۰ درجهای دمای محیط، ۶.۲ درصد از توان تولیدی واحدها کاسته میشود؛ از این رو توان قابل تولید نیروگاههای حرارتی در پیک تابستان حداکثر ۴۴ هزار و ۲۰۰ مگاوات است که نشان میدهد نیروگاههای حرارتی امسال بیش از سال قبل تولید برق داشتهاند.
وی با اشاره به قدرت اسمی نیروگاهها، ضریب خروج اضطراری آنها را در تابستان سال جاری ۲.۷ درصد اعلام کرد و گفت: آمادگی نیروگاههای حرارتی جهت تولید برق در ساعات پیک ۹۷.۳ درصد بوده که این رقم در سطح جهان عادی است.
پیشاهنگ خاطرنشان کرد: در پیک تابستان امسال به طور متوسط کمتر از سه درصد ظرفیت نیروگاههای حرارتی از مدار خارج بوده است که علت خروج یک درصد از ظرفیت نیروگاهها مربوط به کمبود آب جهت استفاده در سیستمهای خنککننده بوده است.
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