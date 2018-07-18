استقرار ۵۸ پایگاه شهری و جاده ای در طرح تابستانی اورژانس زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری، به طرح تابستانی اورژانس زنجان اشاره کر دو افزود: طرح امداد و سلامت تابستانی اورژانس ۱۱۵ استان زنجان از اول تیرماه آغازشده و تا یک مهرماه ماه ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در این طرح ۵۸ پایگاه فوریت‌های پزشکی سطح استان با آمبولانس‌های مجهز به همراه ۴۰۰ نفر از کارکنان مجرب اورژانس مشارکت خواهند داشت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: طی سال جاری تعداد پایگاه‌های اورژانس در استان افزایش داشته است.

جعفری یادآور شد: مردم عزیز می‌توانند همچنین با ارسال عدد یک به سامانه ۳۰۰۰۲۴۰۱۱۵ راهنمایی لازم از سوی اورژانس را دریافت کنند.

وی گفت: اورژانس استان به لحاظ رسیدن به‌موقع بر بالین بیمار نسبت به میانگین کشوری در سطح مطلوب‌تری قرار دارد و ما برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این مهم را در دستور کاری خودداریم.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان ابراز کرد: وظیفه اصلی پایگاه‌های اورژانس در سطح استان زنجان در سه بخش امدادرسانی در جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی و داخل شهر است.

جعفری گفت: با توجه به اینکه عمده تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها اتفاق می‌افتد بنابراین تمهیدات لازم جهت پوشش مناسب در مبادی ورودی و خروجی شهرها در بحث وجود ذخیره تجهیزات مصرفی، دارو و لوازم موردنیاز در پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در نظر گرفته‌شده است.