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۲۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۶

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان عنوان کرد:

استقرار ۵۸ پایگاه شهری و جاده ای در طرح تابستانی اورژانس زنجان

استقرار ۵۸ پایگاه شهری و جاده ای در طرح تابستانی اورژانس زنجان

زنجان-رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: طرح سلامت تابستانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان با آماده‌باش ۵۸ پایگاه شهری و۴۰۰ نفر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جعفری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در محل استانداری، به طرح تابستانی اورژانس زنجان اشاره کر دو افزود: طرح امداد و سلامت تابستانی اورژانس ۱۱۵ استان زنجان از اول تیرماه آغازشده و تا یک مهرماه ماه  ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در این طرح ۵۸  پایگاه فوریت‌های پزشکی سطح استان با آمبولانس‌های مجهز به همراه ۴۰۰ نفر از کارکنان مجرب اورژانس مشارکت خواهند داشت.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان زنجان گفت: طی سال جاری تعداد پایگاه‌های اورژانس در استان افزایش داشته است.

جعفری  یادآور شد:  مردم عزیز می‌توانند همچنین با ارسال عدد یک به سامانه ۳۰۰۰۲۴۰۱۱۵ راهنمایی لازم از سوی اورژانس را دریافت کنند.

وی گفت: اورژانس استان به لحاظ رسیدن به‌موقع بر بالین بیمار نسبت به میانگین کشوری در سطح مطلوب‌تری قرار دارد و ما برنامه‌ریزی لازم برای تداوم این مهم را در دستور کاری خودداریم.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان زنجان ابراز کرد: وظیفه اصلی پایگاه‌های اورژانس در سطح استان  زنجان در سه بخش امدادرسانی در جاده‌های اصلی، فرعی و روستایی و داخل شهر است.

جعفری گفت: با توجه به اینکه عمده تصادفات در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها اتفاق می‌افتد بنابراین تمهیدات لازم جهت پوشش مناسب در مبادی ورودی و خروجی شهرها  در بحث وجود ذخیره تجهیزات مصرفی، دارو و لوازم موردنیاز در پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ در نظر گرفته‌شده است.

کد مطلب 4350592

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