زکات باید با حس خدا دوستانه پرداخت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله دژکام ظهر چهارشنبه در جلسه شورای زکات استان فارس افزود: امروز بحث زکات صرفا نگاه معیشتی نیست بلکه یک واجب الهی است که اگر به قصد غربت و حس خدا دوستانه پرداخت شود اثر دیگری دارد.

وی ادامه داد: زکات غیر از مسئله مالیات، کاری واجب و فریضه الهی است که باید با قصد غربت به عنوان یک واجب الهی اخذ شود.

امام جمعه شیراز یادآور شد: زکات باید با برنامه ریزی و حساب شده هزینه گردد.

آیت الله دژکام افزود: مدافعان اسلام که همواره نماز به پا می دارند، زکات پرداخت می کنند و امیر به معروف انجام می دهند.

وی یادآور شد: زکات یک واجب است که تاثیر فراوان در مباحث اجتماعی و جامعه دارد.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تاکید کرد: بحث مشکلات اقتصادی صرفا یک جانبه حل نمی شود باید به مرحله ای از رشد و فعالیت اداری برسیم تا بتوانیم به صورت متمرکز مشکلات را بررسی و مرتفع کنیم.