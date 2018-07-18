به گزارش خبرنگار مهر، حشمتالله عسگری در جلسه ظهر چهارشنبه کارگروه اشتغال استان سمنان به میزبانی استانداری، ضمن بیان اینکه ۶۰درصد تسهیلات اشتغال روستایی استان به بانکها ابلاغشده است، بیان کرد: این تسهیلات ارزانقیمت باهدف اشتغال روستایی بهزودی پرداخت میشوند.
وی افزود: ۴۰ درصد مابقی پروندههای متقاضی تسهیلات اشتغال روستایی نیز بعد از بررسی در کمیته فنی استان سمنان، به بانکهای عامل ارجاع داده خواهد شد.
نقش اشتغال روستایی در توسعه پایدار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار سمنان، گفت: پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی بهترین فرصت برای حفظ جمعیت مردم روستانشین محسوب میشود که استانداری نیز نگاه ویژهای به این امر دارد.
عسگری بابیان اینکه ۹۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در استان سمنان تصویب و پرداخت میشود، بیان داشت: این تسهیلات میتواند تحول خوبی را در اشتغال روستایی ایجاد کند.
وی در پایان با بیان اینکه قریب به یک سوم تسهیلات اشتغالزایی روستایی استان تا کنون پرداخت شده است، تاکید داشت: اشتغال روستایی جلوگیری از مهاجرت به شهرها و همچنین توسعه پایدار روستاها را به دنبال دارد.
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