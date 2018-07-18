به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: استان گلستان وارد جرگه شهرکهای جدید گردشگری میشود که این شهرکها در کنار ایجاد اشتغال موجب رونق گردشگری خواهد شد.
وی افزود: این طرح پس از تصویب در شورای برنامه ریزی اجرا خواهد شد و گلستان نخستین استانی است که از این مصوبه هیئت دولت بهره مند میشود تا با کمک منابع و بخش خصوصی به سرانجام برسد.
هاشمی تصریح کرد: شهرکهای گردشگری در هشت نقطه استان ایجاد میشوند و اولویت با نقاطی است که ضمن داشتن شاخصهای مورد نظر، مردم هم توان آمدن به این شهرکها را داشته باشند.
استاندار گلستان به طرح گردشگری آشوراده اشاره و اظهار کرد: این طرح یکی از آرزوهای دیرینه مردم استان بوده و فرآیند قانونی آن در سازمان محیط زیست و سازمان جنگلها و در انتظار تصویب در شورای برنامه ریزی است تا به شورای عالی شهرسازی ارسال شود.
هاشمی احیای خلیج گرگان را ضروری دانست و گفت: خلیج گرگان پروژهای محوری و مهم برای ما بوده و از مهمترین دغدغههای مردم استان و محیط زیست است.
وی یادآور شد: پروژه تله کابین علی آباد هم توجیه مناسبی دارد و فرآیند مطالعات چند ساله را طی کرده است.
